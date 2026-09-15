Además de James Rodríguez, otra leyenda dice adiós: se presenta con la Selección Colombia y se retira como profesional

Avanza un mes bastante complicado para el deporte colombiano y más exactamente por aquellas leyendas que dan un paso al costado luego de escribir un verdadero legado. El país aún digiere el anuncio de James Rodríguez, quien avisó que no va mas con la Selección Colombia, con la que construyó gran parte de sus triunfos deportivos.

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Y es que no es el único que se va. Colombia también se acerca al retiro, ya como profesional, de Nairo Quintana, otra de las figuras del deporte colombiano que abrió las puertas a la nueva sangre del país y sobretodo pudo volver a colocar la bandera en lo más alto con triunfos y gestas en las competencias más importantes del mundo.

Hasta ahora se va a digerir este durísimo golpe para el deporte nacional. Nairo Quintana estará con la Selección Colombia de ciclismo en los Mundiales de Ruta de Canadá, que se disputarán del 20 al 27 de septiembre en Montreal.

Al ciclista boyacense lo acompañará una nómina de lujo: Walter Vargas, Harold Tejada, Sergio Higuita, Santiago Buitrago y Brandon Rivera. Egan Bernal no participará debido a una lesión.

Esta será la última prueba oficial de Nairo como profesional y buscará el lugar más alto del podio en la prueba élite masculina, además de apoyar a sus colegas en la contrarreloj y Sub 23. Tras este Mundial de Ruta, Quintana se bajará de la bicicleta, esa misma que lo convirtió en uno de los deportistas más importantes de la historia del país.

Nairo Quintana no fue convocado a la Vuelta a España 2026. Foto: Getty Images

Nairo se va con una Vuelta a España y Giro de Italia en su palmarés, además de tres podios en el Tour de Francia (dos subcampeonatos y un tercer puesto). La Tirreno-Adriático, Vuelta al País Vasco, Tour de Romandía, Volta a Cataluña y el Tour del Porvenir también registran en la lista de victorias.

#Actualidad 🚴‍♂️🇨🇴 Nairo Quintana se despide del ciclismo competitivo. El ‘Cóndor de Boyacá’ cierra una histórica etapa tras conquistar el Giro de Italia y la Vuelta a España. Cartagena será escenario de su homenaje durante el Gran Fondo Nairo Quintana Fest. 🏆 pic.twitter.com/Q0urUGZXvx — NCT NOTICIAS (@NCTNOTICIAS) September 15, 2026

Ya para su remate de competencias, el ciclista boyacense alista el Gran Fondo de Cartagena, de carácter amistoso, donde está confirmada la presencia de varios de sus amigos, como Alberto Contador, Chris Froome y ‘Purito’ Rodríguez.

James también se retira

Así como Nairo Quintana, James también tomó decisiones y se retira de la Selección Colombia, pues su carrera deportiva la continúa en el club Atlético Nacional. Mientras el boyacense lidiaba en el Tour, Giro y Vuelta, por allá entre el 2015 y 2019, el volante cucuteño conquistaba el fútbol de Europa con las camisetas del Real Madrid y Bayern Múnich.

James Rodríguez, exjugador de la Selección Colombia de Mayores Foto: Getty Images

No solo eso, sino que antes de su despegue en la élite del fútbol, James fue goleador del Mundial Brasil 2014 con la Selección Colombia y fue la cara visible del mejor mundial de la historia para el fútbol colombiano.

Nairo espera, en su última oportunidad con el equipo colombiano de ciclismo, al menos lograr un podio para aumentar su leyenda.