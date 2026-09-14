¿Cuánto dinero ganó Santiago Buitrago en la Vuelta a España 2026? Revelaron la jugosa cifra

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) fue uno de los grandes protagonistas de la Vuelta a España 2026. El ciclista colombiano terminó como líder de la clasificación de la montaña, por delante de Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), Mikel Landa (Soudal-Quickstep) y Enric Mas (Movistar Team).

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Dicho título le representó 13.000 euros por parte de la organización de La Vuelta, es decir, unos 46 millones de pesos colombianos.

En esa cuenta no entran todas las bonificaciones que ganó por los premios de montaña, sus dos segundos lugares en etapas distintas y cada día que terminó vistiendo la camiseta de pepas azules en el podio oficial.

De acuerdo a ProCyclingStats, la bolsa de premios total para Santiago Buitrago fue de 36.255 euros. Ese valor equivale a 129 millones de pesos colombianos al cambio actual.

Las declaraciones de Santiago Buitrago

Luego de ser coronado como campeón de la montaña en la Vuelta a España 2026, Buitrago habló con los medios de comunicación y manifestó su alegría por este logro, que no se conseguía para Colombia desde el año 2004.

“Luchamos desde la primera etapa hasta la última y conseguimos todos nuestros objetivos, e incluso más”, aseguró el pedalista bogotano. “Estoy increíblemente feliz de haber llegado a Granada y orgulloso de este equipo. Comenzamos con ocho corredores y terminamos con los ocho, y eso dice mucho”, señaló.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious Foto: Getty Images

Buitrago tendrá unos días para descansar y recargar energías, pues le espera un último compromiso en el Mundial de Ciclismo en Montreal. Allí estará acompañando a Nairo Quintana (Movistar Team) en la que será su carrera de despedida del ciclismo profesional.

Cabe recordar que Santiago Buitrago no continuará con el Bahrain Victorious para la próxima temporada. El escalador de 26 años fue presentado recientemente como nuevo fichaje del NSN Cycling Team, equipo con el que firmó contrato hasta finales de 2029.

El título de la montaña en la Vuelta a España 2026 fue su gran despedida del Bahrain, donde se hizo mundialmente conocido y llegó incluso a ser jefe de filas para las grandes vueltas.

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Clasificación de la montaña - Vuelta a España 2026

1. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) - 78 puntos

2. Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) - 62 puntos

3. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) - 36 puntos

4. Mikel Landa (Soudal-Quickstep) - 30 puntos

5. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) - 28 puntos

6. Enric Mas (Movistar Team) - 24 puntos

7. Pau Miquel (Bahrain Victorious) - 23 puntos

8. Lorenzo Fortunato (XDS Astana) - 21 puntos

9. Ramses Debruyne (Alpecin) - 19 puntos

10. Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates) - 14 puntos