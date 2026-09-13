Susto en Cúcuta vs. Millonarios: desmedida entrada sacó a Samuel Martín en ambulancia

Este domingo, 13 de septiembre de 2026, hubo un susto en el partido de Cúcuta Deportivo contra Millonarios, en el estadio General Santander. Samuel Martín, lateral derecho embajador, tuvo que salir en ambulancia del recinto.

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Todo ocurrió sobre los 21′ del primer tiempo. Samuel Martín saltó para pelear un balón y su rival del Cúcuta Deportivo, Kevin Tamayo, también se impulsó, por lo que se vio un choque entre ambos, en el que el jugador de Millonarios fue el más afectado.

Después llegó la repetición de la acción y se observó que Tamayo habría entrado de forma desmedida, con su codo izquierdo, en zona cercana a la cabeza de Samuel Martín. El árbitro del partido, Bismarks Santiago, decidió solo sacarle amarilla al jugador del Cúcuta.

Acto seguido, se vio a los médicos de Millonarios atendiendo a Samuel Martín y las imágenes generaron miedo. Luego, entró la ambulancia y se llevó al joven lateral derecho de 20 años.

🚨Todos los ojos en la recuperación de Samuel Martin. El jugador de Millonarios salió en ambulancia después de un duro golpe. Le deseamos una pronta recuperación al jugador ‘embajador’.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/RPtJjjT7tC — Win Sports (@WinSportsTV) September 14, 2026

Aún no hay un pronunciamiento oficial de Millonarios sobre el estado de salud de Samuel Martín. De momento, más allá del anuncio del cambio, se está a la expectativa.

Analista arbitral opina sobre la acción sobre Samuel Martín

Andrés Grimaldos, conocido como El Var Central en X, lleva varios años analizando las decisiones arbitrales y dando veredictos sobre las mismas. Esta no fue la excepción.

“Fuerte codazo de Tamayo sobre Samuel Martín quien tuvo que ser retirado por los servicios médicos. Bismark Santiago sacó tarjeta amarilla (en un principio parecía suficiente) pero en la repetición se observa la violencia con la que entra el jugador del Cúcuta”, arrancó afirmando Grimaldos.

🚑 LO SACARON EN AMBULANCIA: Fuerte codazo de Tamayo sobre Samuel Martín quien tuvo que ser retirado por los servicios médicos. Bismark Santiago sacó tarjeta amarilla (en un principio parecía suficiente) pero en la repetición se observa la violencia con la que entra el jugador… pic.twitter.com/4i2hcJgSjb — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) September 14, 2026

Y añadió: “El VAR Leonard Mosquera debió llamar a revisión al árbitro Santiago para que corrigiera y mostrara la roja. Es una zona sensible en donde hay riesgo de lesiones delicadas”.

Llueven las críticas, no solo por la desmedida entrada de Tamayo, sino por la decisión arbitral que solo le acabó mostrando una tarjeta amarilla al jugador del Cúcuta Deportivo.