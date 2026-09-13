Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 14 de septiembre, según Walter Mercado

Para el lunes 14 de septiembre, miles de personas esperan llevarse millonarios premios a través de sorteos de juegos de azar como lo son los chances y las loterías.

Con el fin de obtener una guía o sentirse más cerca del premio mayor, muchos confían en la astrología, en este caso, en el fallecido vidente Walter Mercado, quien dejó en manos de sus familiares información importante para cada uno de los signos del zodiaco.

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La vida sentimental podría adquirir mayor intensidad durante esta jornada. Las predicciones señalan una etapa de encuentros y relaciones que dejarían una marca importante.

Números de suerte: 9, 15, 2.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El contacto con personas de otros países o culturas puede adquirir protagonismo. También aparece la posibilidad de realizar un viaje, por lo que esta etapa sería favorable para planear unas vacaciones.

Números de suerte: 12, 44, 39.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Las relaciones personales atraviesan un momento importante. Expresar sentimientos será más sencillo y quienes están solteros podrían encontrarse con una nueva posibilidad en el amor.

Números de suerte: 5, 18, 21.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El ámbito financiero presenta perspectivas favorables. Las negociaciones podrían avanzar gracias a una mayor seguridad al momento de tomar decisiones. El horóscopo también señala un periodo propicio para analizar inversiones.

Números de suerte: 1, 20, 3.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El trabajo, la profesión y el bienestar aparecen entre los aspectos destacados. Las relaciones con los compañeros podrían mejorar y hacer más agradable el entorno laboral.

Números de suerte: 4, 19, 23.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La imagen y la manera de relacionarse con los demás tendrán una influencia positiva. También será un periodo adecuado para fortalecer compromisos, mejorar vínculos y dejar atrás conflictos.

Números de suerte: 8, 11, 41.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La vida social tendrá especial movimiento. El contacto con personas jóvenes y de actitud positiva podría generar buenos momentos. Las actividades relacionadas con los deportes y la creatividad aparecen favorecidas.

Números de suerte: 11, 32, 50.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La solidaridad ocupará un lugar importante. El horóscopo plantea una etapa en la que podría existir mayor disposición para ayudar a familiares, amigos o personas que atraviesan alguna dificultad.

Números de suerte: 16, 9, 22.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El hogar se convierte en un espacio de tranquilidad. Las relaciones con los padres y con personas mayores podrían fortalecerse, mientras que sus consejos tendrían especial valor durante esta etapa.

Números de suerte: 29, 18, 7.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Las actividades sociales cobran fuerza y habrá mayor interés por compartir con amigos. Los encuentros con grupos de personas también podrían resultar positivos, tanto en espacios personales como en situaciones relacionadas con el trabajo.

Números de suerte: 10, 36, 28.

Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años. Foto: @Yosh_G/Getty Images/Montaje:Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La agenda social podría aumentar considerablemente. También crecerá el interés por la decoración y por mejorar los espacios cercanos. Las actividades relacionadas con el arte y la creatividad tendrán especial atractivo.

Números de suerte: 6, 14, 35.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Las capacidades artísticas estarán entre los aspectos destacados. El diseño y la decoración podrían convertirse en actividades de interés, mientras que el ámbito profesional y laboral también tendría una etapa favorable.

Números de suerte: 25, 47, 5.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.