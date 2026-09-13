Jessi Uribe recordó la pérdida del embarazo que vivió con Paola Jara y se mostró afectado: “Fuerte”

Jessi Uribe y Paola Jara volverán a compartir escenario en el Movistar Arena de Bogotá los próximos 19 y 20 de diciembre, donde presentarán su espectáculo Despecho a 2 voces.

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Para el cantante, este escenario tiene un significado particular, pues su primer concierto en el lugar estuvo marcado por uno de los momentos más difíciles que ha atravesado junto a su esposa.

El artista bumangués habló sobre esa experiencia durante una entrevista para el pódasct Sinceramente Cris. En medio de la conversación, recordó la pérdida del bebé que esperaba con Paola Jara y reconoció que aquella situación tuvo un fuerte impacto en ambos.

“Fue un momento fuerte en la vida de los dos. Traté de darle fuerza y amor, hay que confiar en Dios. Si no era para nosotros, era porque Dios lo tenía preparado así”, expresó Jessi Uribe al hablar sobre aquel episodio.

El cantante también recordó las palabras que intentó transmitirle a su esposa mientras atravesaban el duelo. “Si Dios quiere que nosotros tengamos un bebé, nos lo regalará, pero tienes que ser fuerte”, le dijo en ese momento.

El artista destacó la manera en que Paola afrontó la situación y la describió como una mujer muy berraca.

Según explicó, decidió mantenerse fuerte para evitar aumentar el sufrimiento de su pareja. “Si yo me pongo con pesares y a meterle más sustos, ella la hubiera pasado más maluco”, comentó.

El recuerdo también está relacionado con su primera presentación en el reconocido escenario bogotano. Jessi explicó que, además de la situación familiar, atravesaba dificultades relacionadas con el manejo de su carrera artística.

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“En ese momento yo también estaba pasando un muy mal momento con el manejo de mi carrera, yo ese Movistar no lo disfruté mucho (...) No lo disfruté mucho porque no fue como yo quería que fuera”, manifestó.

Finalmente, Jessi Uribe aseguró que encontró en su fe una manera de afrontar los momentos complejos. “Dios aparece en todo momento, ver a mis hijos, padres, hermanos, sanos. Es mi refugio”.