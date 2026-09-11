Jessi Uribe se destapó sobre su separación con Sandra Barrios e hizo confesión: “Le causé un dolor y fue duro dejarla”

Jessi Uribe se convirtió en uno de los artistas de música popular más comentados y sonados de la industria nacional, no solo por su evidente talento, sino por las polémicas que salieron a la luz de su vida personal.

Sandra Barrios, exesposa de Jessi Uribe, preocupó por mensaje en el que habría destapado nueva traición amorosa: “Golpe más bajo”

El cantante, que actualmente está casado con Paola Jara, fue blanco de reacciones recientemente, debido a una entrevista que concedió a Sinceramente Cris, donde habló sobre su separación de Sandra Barrios y las situaciones que pasó con sus hijos mayores.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Jessi Uribe fue interrogado sobre lo que pasó con su expareja, centrándose en el dolor que le causó alejarse de sus cuatro hijos. El famoso no dudó en ser sincero al respecto, mencionando que sabía el dolor que causó.

Jessi Uribe puntualizó que para él fue muy complicado todo lo que ocurrió, confesando que también fue difícil separarse de Sandra Barrios tras tantos años que duraron. En sus declaraciones aclaró que se debió a que el amor se transformó y ya no sentía lo mismo.

Sandra Barrios Foto: Instagram @sandrabarrios0328

“Fue durísimo. Yo viví momentos muy lindos con la mamá de mis hijos, y obvio que tampoco soy un hijo de %$& para decir que me siento feliz por eso, porque yo igual le causé un dolor y fue duro dejarla porque fueron muchos años”, dijo.

“Dejar a mis hijos, obvio, lloré duro en mis inicios, pero lo que me motivó mucho fue el amor que sentía en ese momento por Pao, eso me dio muchísima fuerza. Pero sí, lloré mucho porque estaban muy chiquitos”, agregó.

Al mencionar cómo todo era con sus hijos, apuntó que “los niños son muy felices de verme feliz. Tengo una niña de 17 años que me dice: ‘Papi, es que tenía que ser así, yo no te hubiera visto de otra manera’”.

En sus palabras, aclaró que lo más importante para él eran sus hijos, lidiando con las distancias y los cambios que han surgido por su carrera, teniendo en cuenta los compromisos y los proyectos que salían.

“Mi hija mayor ha sido una fortaleza brutal para mí. Luna, hace ocho años, cuando tenía nueve añitos, me decía: ‘Papi, yo te amo a ti, yo sé que nunca me vas a dejar’. Y yo: ‘Nunca te voy a dejar’”, aseveró.

“Siempre he estado con ella, todos los días hablo con los niños, y eso me ha dado mucha fortaleza. Que un hijo me diga: ‘Papi, yo sé que tú siempre vas a estar para mí’, no necesito nada más. Eso me hace muy feliz”, apuntó en la charla.

Por último, Jessi Uribe aclaró que siempre había pedido perdón a Dios por lo que sucedió, afrontando la culpa por sus actos y el dolor que pudo causar.

“Yo pido perdón a Dios no por una infidelidad, sino por dejarme llevar de mis sentimientos porque estoy enamorado y quise estar enamorado”, dijo.

“Le digo: ‘Señor, perdóname y bendícela a ella por el daño que quizás le hice’”, concluyó, refiriéndose a su exesposa.