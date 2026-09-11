José Gaviria reaccionó a condena de Juliana Guerrero y lanzó dardo al gobierno Petro tras decisión: “Que sigan cayendo”

El proceso judicial contra Juliana Guerrero tuvo un nuevo capítulo luego de que la joven suscribiera un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Reconoció haber utilizado dos títulos académicos falsos de la Fundación Universitaria San José, que le habrían permitido acreditar requisitos para llegar al cargo de viceministra de las Juventudes del entonces Ministerio de la Igualdad.

Andrea Petro reaccionó a condena en contra de Juliana Guerrero y dijo lo que piensa de la decisión: “Bastante descarada”

Durante la diligencia judicial Guerrero, de 24 años, aceptó su responsabilidad por el delito de fraude procesal. A partir del acuerdo alcanzado con la Fiscalía, se le estableció una pena de tres años de prisión por los hechos investigados.

La decisión también contempla otras sanciones. Guerrero deberá pagar una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales vigentes y tendrá una inhabilidad de dos años y medio para ocupar cargos públicos o ejercer funciones en el Estado.

Esta situación fue foco de reacciones entre varias figuras públicas, entre las que destacó la de José Gaviria, famoso exjurado de Factor X. El productor fue certero sobre lo ocurrido, yéndose en contra de la joven y el gobierno Petro.

El reconocido experto en música señaló que este era un ejemplo de que las cosas no debían hacerse de cierta manera, por lo que había que esperar a que siguieran cayendo los otros personajes que tenían asuntos pendientes con la justicia.

“Que la Justicia siempre llegue. Que Juliana se convierta en ejemplo de lo que NO hay que hacer”, dijo inicialmente en el post.

“Sobre todo... que sigan cayendo las piezas de la deshonra que vivió el país durante 4 años”, escribió en su cuenta de X, donde suele poner opiniones en contra de Gustavo Petro y su equipo.

Estas palabras de Gaviria sumaron varias reacciones y likes de los seguidores, quienes estuvieron de acuerdo con su apreciación.