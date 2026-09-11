En llanto, Yina Calderón hizo pedido a Abelardo De La Espriella, tras ver encadenada a Epa Colombia: “Necesitamos su ayuda”

Yina Calderón no pudo contener las lágrimas al reaccionar al video de Epa Colombia durante uno de los traslados a los juzgados de Ibagué. Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, muestran a Daneidy Barrera con esposas en las manos y elementos de seguridad en los pies, mientras es custodiada por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

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La forma en la que se llevó a cabo el traslado causó opiniones divididas en redes sociales y provocó una fuerte reacción de la influencer huilense, quien decidió compartir una reflexión y hacerle un llamado al presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

“Yo tengo una reflexión y un llamado para que ustedes me digan si en verdad eso que ustedes están viendo aquí es justo”, dijo Calderón, mostrándose muy afectada por el video.

En su mensaje, Yina cuestionó especialmente las medidas que se usaron para movilizar a su amiga y afirmó que no entiende por qué debía llevar los pies sujetos.

“Yo no entiendo por qué tienen que amarrarle los pies. Epa Colombia cometió un error, ella ya lo pagó”, añadió.

La exparticipante de La casa de los famosos defendió a Barrera y consideró que el trato recibido durante el traslado es desproporcionado.

“Hay muchos criminales sueltos, hay bandidos con acuerdos y Epa Colombia por un error está siendo tratada como si fuera una criminal”, manifestó Yina.

En medio de las lágrimas, la creadora de contenido también hizo un pedido al presidente. Le solicitó que se ponga en el lugar de los familiares de Daneidy y analice las condiciones en las que permanece privada de la libertad.

“Quiero pedirle al presidente que se ponga en los zapatos de los papás de Epa Colombia y se pregunte si es justo el trato que está recibiendo”, expresó.

Además, Yina cuestionó que Barrera no tenga el beneficio de casa por cárcel, teniendo en cuenta que, según señaló, es madre cabeza de familia.

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“Dañó el torniquete de un TransMilenio, pero la están tratando como la peor criminal del país. ¿Por qué no darle la oportunidad de pagar casa por cárcel?“, agregó.

Finalmente, Yina etiquetó al presidente De La Espriella en su publicación y pidió apoyo, con el fin de buscar una opción para su amiga. “Esto es cruel, ella no es una criminal… @delaespriella_style, necesitamos su ayuda. Libertad para @epa_colombia”, escribió.