¿Epa Colombia sale de la cárcel? Yina Calderón habló sobre la posible libertad de la influencer: “Ella ya pagó mucho”

La posible salida de la cárcel de Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, volvió a dar de qué hablar en redes sociales. En esta oportunidad, quien habló del tema fue Yina Calderón, empresaria, DJ y creadora de contenido, quien dejó ver su emoción ante la posibilidad de que su amiga pueda regresar a casa y reencontrarse con su familia.

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Aunque en el pasado las dos protagonizaron varios enfrentamientos públicos, durante los últimos años han mostrado una relación de amistad mucho más cercana. Por esto, Yina no dudó en hablar cuando conoció la información sobre el posible beneficio de prisión domiciliaria para Barrera.

A través de sus historias de Instagram, la huilense contó que recibió con emoción la noticia, aunque también pidió prudencia, pues todavía no estaría confirmado que Epa Colombia pueda salir de prisión.

“Presuntamente se le podrá conceder la detención domiciliaria a Epa Colombia por ser madre cabeza de familia”, dijo Yina, quien reconoció que solo pensar en que existe la posibilidad la llenó de emoción.

Epa Colombia y su abogada Wendy Herrera Foto: SEMANA - La Red / Montaje SEMANA

Sin embargo, la empresaria también hizo una advertencia a sus seguidores y dijo que no quería ilusionarse antes de tiempo.

“Me emociono mucho, ay Dios mío, no, pero no me emociono hasta que sea verdad y lo saquen por todo lado porque siempre nos emocionamos”, añadió.

El mensaje de Yina Calderón llamó la atención de sus seguidores, especialmente porque dejó claro que espera que Epa Colombia pueda recibir una oportunidad para estar nuevamente junto a los suyos.

Yina Calderón habló de la posible salida de Epa Colombia de la cárcel. Foto: Instagram @yinacalderonoficial / Semana

La DJ incluso aprovechó el momento para hacer una petición religiosa por la situación de su amiga. Con evidente emoción, pidió que se concrete una eventual libertad provisional y aseguró que, desde su perspectiva, Epa Colombia ya ha pagado por el error que cometió.

“Señor, Dios mío, que le den la libertad provisional a la Epa, ella ya pagó mucho”, afirmó la influencer antes de agregar que considera que la empresaria cometió “un errorcito” por el que ya recibió un castigo.

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La declaración causó opiniones divididas entre los internautas. Mientras algunos apoyaron a Yina y consideraron que Epa merece una segunda oportunidad, otros defendieron la importancia de respetar las decisiones tomadas por la justicia.

Por ahora, la posible llegada de Epa Colombia a su hogar mantiene expectantes a sus seguidores. Yina, por su parte, dejó claro que prefiere esperar una confirmación oficial antes de celebrar, aunque no escondió sus ganas de verla nuevamente junto a su familia.