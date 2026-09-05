“Lo quiero mucho señor presidente”: la emotiva reacción de Zion Hwang tras recibir respuesta de Abelardo De La Espriella

El creador de contenido y cantante surcoreano Zion Hwang volvió a ser tendencia en redes sociales tras publicar un emotivo video de agradecimiento dirigido al presidente Abelardo De La Espriella.

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El intercambio se produjo luego de que Hwang hiciera un llamado público solicitando apoyo para tramitar la nacionalidad colombiana, un país en el que reside desde hace más de una década.

La interacción comenzó cuando el influencer, con más de tres millones de seguidores en Instagram, difundió un video en el que expresó su profundo arraigo cultural por Colombia.

En dicha pieza audiovisual, Hwang destacó su trabajo social en el país, afirmó que la nación le “salvó la vida” en momentos difíciles y solicitó formalmente el respaldo del jefe de Estado para acceder al reconocimiento legal como ciudadano colombiano.

Tras la viralización del mensaje original, el mandatario Abelardo De La Espriella reaccionó públicamente a la solicitud manifestando que “quien lleva a Colombia en el corazón y ha hecho de esta tierra su hogar, merece ser escuchado”. La declaración generó una rápida réplica por parte del creador digital, quien grabó un nuevo video visiblemente conmovido por la atención recibida.

“Señor presidente, me respondió, nos respondió. No puedo creerlo. Yo ya me pellizqué y me pegué como cinco cachetadas”, expresó Hwang al inicio de su metraje. En sus declaraciones, el generador de contenido extendió su gratitud tanto al mandatario como a la audiencia colombiana por el afecto recibido durante su permanencia en el territorio nacional.

“Muchas gracias en serio. Antes de todo, muchas gracias a todos ustedes porque me dieron demasiado cariño y amor (...). Señor presidente, debería estar súper ocupado, pero hasta le pone cuidado a un chinito. Lo quiero mucho, mucho, mucho”, manifestó el creador de contenido.

@zionhwang Señor Presidente nos respondió, Muchas gracias 😭 queiro llorar 😭 muchas gracias a todos ustedes 🇨🇴 ♬ sonido original - zionhwang

En la misma declaración, Hwang aclaró entre risas que aunque formalmente “aún no” es ciudadano colombiano, confía en el proceso.

Asimismo, asumió un compromiso público con la imagen del país: “Yo no puedo comprometerme a que voy a poner en alto el nombre de Colombia, porque ¿quién soy yo? No soy nadie. Pero les puedo prometer algo: yo no voy a manchar el nombre de Colombia. Eso sí lo prometo”.

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Zion Hwang ha construido una destacada presencia en las plataformas digitales colombianas a lo largo de los últimos diez años. Su contenido, centrado en el choque cultural, el humor, la música popular y las acciones de donación comunitaria, le ha permitido consolidar una audiencia masiva en el país.

Hasta el momento, no se ha precisado de manera oficial si se iniciará un trámite formal extraordinario o si la solicitud seguirá los canales ordinarios previstos por la Cancillería colombiana para los ciudadanos extranjeros residente en el país.