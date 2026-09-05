Presidente Abelardo De La Espriella anuncia nuevas medidas y programas para afectados por el terremoto en Cali

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, visitó este sábado, 5 de septiembre, a la comunidad del barrio Cuarto de Legua, en la ciudad de Cali, desde donde se volvió a pronunciar sobre las medidas que se han venido tomando y los programas que se han ido implementando para los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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“El terremoto golpeó a esta ciudad que tanto quiero y no preguntó por estratos ni por condición económica. Por eso nuestra respuesta también tiene que contemplar las distintas realidades de las familias afectadas. Hoy quiero referirme a varias acciones que estamos adelantando aquí”, señaló.

De La Espriella confirmó que se va a adelantar un piloto de reconstrucción, una iniciativa del alcalde Alejandro Eder, la cual ha venido trabajando con todo su equipo para el barrio Cuarto de Legua.

De acuerdo con el plan, se van a articular esfuerzos públicos y privados para encontrar soluciones para todas las familias afectadas, por lo que desde el Gobierno nacional también se van a sumar medidas estructurales para ampliar el alcance de la iniciativa.

“Todo lo que sea que ustedes requieran lo vamos a hacer, porque aquí lo que hay es voluntad de ayudar”, manifestó De La Espriella, quien resaltó que el piloto se va a realizar con la celeridad que se requiere y de manera articulada, respetando las competencias de la alcaldía y asumiendo las que correspondan al Gobierno nacional.

El jefe de Estado también anunció que desde el Gobierno se está trabajando directamente en otras herramientas que permitan abordar la situación, por lo que hizo tres anuncios concretos de compromisos de la nación.

Primero resaltó que, a través del Ministerio de Vivienda, se va a realizar una habilitación del suelo y mayor densificación para los estratos 4, 5 y 6, con el fin de generar las condiciones necesarias para avanzar en la habilitación del uso y aprovechamiento del suelo de manera amplia.

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