Así será el buque cárcel que De La Espriella prepara en articulación con EE. UU.: mantendrá incomunicados a 30 peligrosos criminales

El general (r) Jorge Mora, ministro de Defensa, detalló en entrevista con SEMANA cómo será el buque cárcel que propone el presidente Abelardo De La Espriella, que sería un centro de reclusión de criminales peligrosos mientras se construyen las megacárceles.

De acuerdo con el ministro, estos esfuerzos están siendo coordinados con el gobierno de Estados Unidos, contando también con las capacidades del Estado colombiano.

Es la Armada Nacional la que está haciendo estudios con un buque, que será en principio el primero en convertirse en cárcel para los 30 bandidos más peligrosos de Colombia, con el fin de que permanezcan incomunicados.

“Hemos hecho unos avances de contacto con el secretario de Guerra de Estados Unidos, pero también con nuestras propias capacidades. La Armada está haciendo el estudio con un buque que vamos a utilizar para recluir ahí a los 30 bandidos más peligrosos, los que más inciden en extorsión, secuestro, asesinatos, para que allí permanezcan incomunicados”, detalló el ministro para este medio.

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Y agregó: “Mientras se construyen megacárceles, vamos a aislarlos en este buque y estamos en esa articulación con Estados Unidos”.

El proyecto hace parte del “revolcón” que adelanta el Gobierno en las cárceles.

“En Barranquilla se redujo en un 56 por ciento el índice de homicidios. Entonces, es una medida importantísima que va a debilitar a esas cárceles que se han convertido en universidades del crimen y desde las cuales se extorsionaba y se ordenaban homicidios”, dijo el general (r) Mora.

A este plan se suman las más de 40 extradiciones que ha firmado De La Espriella desde que asumió la Presidencia, con el fin de someter a los criminales a la justicia.