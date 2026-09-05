MinDefensa revela que Abelardo De La Espriella lo llama hasta de madrugada para seguir minuto a minuto los bombardeos y operaciones militares

El general (r) Jorge Mora, ministro de Defensa, confirmó en entrevista con Vicky Dávila en SEMANA que el presidente Abelardo De La Espriella lo llama a la 1 o 2 de la madrugada para conocer las acciones de las Fuerzas Militares.

“Sí, por supuesto”, respondió el ministro cuando se le preguntó por las llamadas.

Según el ministro, el presidente está pendiente, minuto a minuto, de los bombardeos y las operaciones, y llama a los familiares de los uniformados fallecidos personalmente.

“De todo, absolutamente de todo, también de nuestros héroes que han sido asesinados. Ha llamado a sus padres, a sus esposas, los ha acompañado. Es decir, es un presidente que está con la Fuerza Pública”, dijo en entrevista con este medio.

La razón, según el general (r) Mora, es que el presidente “sabe que la seguridad es el bien común que más desean los colombianos y, obviamente, es la misión fundamental y constitucional de él”.

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Además, el ministro resaltó que el mandatario colombiano destaca la labor de la Fuerza Pública en sus redes sociales y que visita las unidades para acompañar a los soldados.

“El presidente de la República es el comandante en jefe y conductor político, y hemos visto ese cambio en la Fuerza Pública con la llegada del doctor Abelardo De La Espriella. No ha habido un solo resultado, una sola acción de la fuerza pública que él no haya resaltado por redes sociales. Él ha ido hasta las unidades a acompañar a los soldados”, agregó.

Mora también contó que De La Espriella ha dormido en varias guarniciones militares. Según dijo, ver al mandatario “caminando por un batallón, saludándolos, durmiendo en el lugar” fortalece la moral de los soldados y agregó que la “segunda casa” del presidente está en el Batallón Paraíso, sede de la Segunda Brigada.