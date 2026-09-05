El entorno empresarial y social de Colombia lamenta el fallecimiento de Beatriz Ardila Lülle de Beltrán Harker, integrante de una de las familias más influyentes en la historia económica del país.

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Su deceso se produjo en Bogotá a los 93 años de edad, según informaron fuentes cercanas a la familia. La noticia generó diversas manifestaciones de solidaridad, entre ellas la del jefe de Estado colombiano.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, envió un mensaje institucional y de acompañamiento a la familia por la pérdida de la matrona bumanguesa:

“Mis más sentidas condolencias a la familia Ardila Lülle por el fallecimiento de doña Beatriz Ardila Lülle. En este momento de profundo dolor, les expreso toda mi solidaridad y fortaleza a sus familiares y seres queridos. Que descanse en paz y su memoria permanezca siempre en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de compartir su vida. Paz en su tumba”, manifestó el mandatario.

Mis más sentidas condolencias a la familia Ardila Lülle por el fallecimiento de doña Beatriz Ardila Lülle.



En este momento de profundo dolor, les expreso toda mi solidaridad y fortaleza a sus familiares y seres queridos.



Que descanse en paz y su memoria permanezca siempre en el… pic.twitter.com/HMSDbAJ9S3 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 5, 2026

Nacida en Bucaramanga (Santander), Beatriz Ardila Lülle fue hermana de Carlos Julio Ardila Lülle (1930-2021), fundador de la Organización Ardila Lülle, uno de los conglomerados industriales, agroindustriales y de medios de comunicación más grandes del país.

A lo largo de su vida estuvo casada con el empresario Carlos Beltrán Harker, con quien conformó un hogar de cinco hijos.

Aunque por sus vínculos familiares permaneció siempre cercana a los sectores de mayor dinamismo económico del país, su participación pública estuvo marcada principalmente por el liderazgo en obras filantrópicas y el acompañamiento a iniciativas comunitarias.

Quienes compartieron espacios con ella destacan que dedicó buena parte de su agenda a impulsar causas benéficas y proyectos de impacto social. De acuerdo con testimonios recopilados sobre su trayectoria, no solía declinar llamados cuando se trataba de colaborar en programas destinados al bienestar de poblaciones vulnerables.

La relación de confianza con su hermano Carlos Ardila Lülle la llevó a representarlo en múltiples eventos sociales, corporativos y de carácter institucional.

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Quienes asistieron a dichos encuentros coinciden en señalar su facilidad para la conversación, su trato directo y su disposición para entablar diálogo con diversos sectores.

Con su partida, la familia Ardila Lülle afronta un nuevo duelo que se suma al de otros miembros relevantes del clan en años recientes. Diversas figuras del sector privado, organizaciones civiles y representantes del Gobierno nacional han expresado sus condolencias a sus hijos, nietos y demás allegados.