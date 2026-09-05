Horóscopo diario: predicciones y advertencias este sábado, 5 de septiembre, según Nana Calistar

Para este sábado, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.
Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.
Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.
Horóscopo de este sábado, 5 de septiembre de 2026
- Aries
“Mientras más te aferres a una persona o situación que en el fondo sabes que no va para ningún lado, más difícil será recuperar tu tranquilidad Este 5 de septiembre de 2026 tendrás que aprender a retirarte de donde tu presencia solamente es tolerada y no valorada. No busques a quien nunca tiene tiempo para ti ni te desgastes intentando convencer a alguien de lo mucho que vales”.
- Tauro
“Empieza a poner más atención en tu propia vida antes de querer andar resolviendo la existencia de medio mundo, porque este 5 de septiembre de 2026 podrías darte cuenta de que has gastado demasiado tiempo aconsejando, ayudando y preocupándote por personas que, cuando tú necesitas tantito apoyo, no están”.
TAURO – HORÓSCOPO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 5, 2026
Empieza a poner más atención en tu propia vida antes de querer andar resolviendo la existencia de medio mundo, porque este 05 de septiembre de 2026 podrías darte cuenta de que has gastado demasiado tiempo aconsejando, ayudando y…
- Géminis
“Convive más con tu familia y deja de pensar que siempre habrá tiempo para hacerlo después, porque este 5 de septiembre de 2026 vas a comenzar a comprender que hay momentos que no se repitan ni aunque uno tenga dinero, ganas y toda la disposición del mundo”.
- Cáncer
“Eres una persona con mucha capacidad para salir adelante, pero algunas veces te apendejas tú solito por dejar que los sentimientos manejen decisiones que deberían pasar primero por la cabeza. Este 5 de septiembre de 2026 vas a necesitar poner orden entre lo que sientes, lo que necesitas y lo que realmente te conviene, porque no siempre vienen en el mismo paquete”.
CÁNCER – HORÓSCOPO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 5, 2026
Eres una persona con mucha capacidad para salir adelante, pero algunas veces te apendejas tú solito por dejar que los sentimientos manejen decisiones que deberían pasar primero por la cabeza. Este 05 de septiembre de 2026 vas a…
- Leo
“Despójate de toda esa chingadera emocional que vienes cargando como si fueras mudanza ajena, porque este 5 de septiembre de 2026 necesitas comenzar a distinguir entre aquello que realmente merece tu energía y lo que solamente te roba tiempo, sueño y hasta las ganas de echarle ganas”.
- Virgo
“Cambios importantes comienzan a moverse en tu vida y esta vez no vienen solamente a cambiarte los planes, sino también la manera en que estás viendo tus pensamientos, tus prioridades y hasta las personas que permites sentarse en primera fila. Este 5 de septiembre entrarás en una etapa en la que tendrás menos paciencia”.
VIRGO – HORÓSCOPO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 5, 2026
Cambios importantes comienzan a moverse en tu vida y esta vez no vienen solamente a cambiarte los planes, sino también la manera en que estás viendo tus sentimientos, tus prioridades y hasta las personas que permites sentarse en…
- Libra
“Cuida mucho la lengua y también la manera en que reaccionas con amistades y familiares, porque este 5 de septiembre de 2026 podrías andar más sensible de lo acostumbrado y cualquier comentario te va a caer como patada en ayunas. El problema será que, por querer defenderte rápidamente, podrías soltar palabras que después ya no habrá manera de recoger”.
- Escorpio
“Podrías entrar en una pelea bastante seria contigo mismo durante este 5 de septiembre de 2026, porque comenzarás a cuestionarte decisiones que tomaste meses atrás y que ahora estás viendo desde otra perspectiva. No te castigues por haber hecho lo que en aquel momento consideraste correcto; nadie viene a este mundo con manual de instrucciones debajo del brazo”.
ESCORPIÓN – HORÓSCOPO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 5, 2026
Podrías entrar en una pelea bastante seria contigo mismo durante este 05 de septiembre de 2026, porque comenzarás a cuestionarte decisiones que tomaste meses atrás y que ahora estás viendo desde otra perspectiva. No te castigues…
- Sagitario
“Cambios importantes comienzan a cocinarse en tu economía y este 5 de septiembre de 2026 tendrás oportunidad de organizar mejor tus ingresos, recuperar terreno y dejar de sentir que el dinero nomás llega a saludarte y luego sale corriendo”.
- Capricornio
“No confundas un momento de soledad con la idea de que el amor no fue hecho para ti, porque este 5 de septiembre de 2026 podrías andar con el corazón medio apachurrado, recordando personas, comparando tu vida con la de otros y preguntándote por qué ciertas historias no resultaron como imaginabas”.
CAPRICORNIO – HORÓSCOPO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 5, 2026
No confundas un momento de soledad con la idea de que el amor no fue hecho para ti, porque este 05 de septiembre de 2026 podrías andar con el corazón medio apachurrado, recordando personas, comparando tu vida con la de otros y…
- Acuario
“Ya no sigas cambiando tu manera de ser para caerle bien a medio mundo, porque este 5 de septiembre de 2026 necesitarás recordar que quien realmente te aprecia no te va a pedir que te disfraces emocionalmente para encajar en su vida”.
- Piscis
“Deja de pelearte con el espejo y mejor comienza a hacer cambios que realmente puedas mantener, porque este 5 de septiembre de 2025 necesitarás aprender que cuidar de ti no significa castigarte ni vivir contando cada bocado”.
PISCIS – HORÓSCOPO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 5, 2026
Deja de pelearte con el espejo y mejor comienza a hacer cambios que realmente puedas mantener, porque este 05 de septiembre de 2026 necesitarás aprender que cuidar de ti no significa castigarte ni vivir contando cada bocado...VER…