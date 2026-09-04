Los números de Walter Mercado para ganar el premio gordo de la lotería el 4 de septiembre

Pese a que falleció en el año 2019, Walter Mercado continúa siendo una de las figuras más importante para quienes buscan una guía en las energías del universo.

Es por esto que, por medio del portal El Herald de México, sus familiares comparten información de los escritos que dejó en su poder y actualizan a sus seguidores.

Para el viernes 4 de septiembre destaparon el horóscopo en compañía de algunas recomendaciones y los números de la suerte para incrementar las posibilidades de llevarse millonarios premios en juegos de azar como chances y loterías.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Los nacidos bajo este signo tienen claros sus objetivos y deberán evitar que otras personas los alejen de sus propósitos. El día también puede traer oportunidades importantes, por lo que será necesario reconocerlas a tiempo. Compartir con amigos será una buena alternativa.

Números de suerte: 19, 15, 20.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El panorama comienza a llenarse de nuevas posibilidades y expectativas. Aunque existen varios proyectos en mente, la recomendación es esperar antes de ponerlos en marcha y analizar las circunstancias con mayor objetividad.

Números de suerte: 7, 14, 35.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La diversión y la compañía de personas cercanas tendrán protagonismo. La energía positiva favorecerá las relaciones sociales y también permitirá recoger los frutos de esfuerzos realizados anteriormente en el ámbito laboral o profesional.

Números de suerte: 1, 41, 28.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El amor ocupa un lugar especial para este signo. Quienes están solteros podrían conocer a alguien que despierte un interés especial, mientras que las parejas atraviesan una etapa en la que deberán demostrar la solidez de sus sentimientos.

Números de suerte: 22, 9, 6.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Los viajes aparecen como una de las posibilidades más favorables. Pese a eventuales retrasos, podrían presentarse experiencias agradables y noticias provenientes de personas que están lejos.

Números de suerte: 15, 8, 7.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La creatividad y la capacidad de comunicación estarán potenciadas. Será un momento apropiado para compartir ideas y demostrar habilidades que podrían abrir nuevas oportunidades.

Números de suerte: 5, 42, 25.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Una propuesta relacionada con una sociedad o negocio podría requerir especial atención. También será importante revisar las relaciones personales y tomar decisiones pensando en la estabilidad futura.

Números de suerte: 12, 17, 45.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Los sueños requerirán esfuerzo y constancia para convertirse en realidad. La recomendación es mantener el rumbo pese a las dificultades y evitar que pequeños inconvenientes desvíen la atención de las metas principales.

Números de suerte: 9, 7, 32.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El deseo de ayudar a los demás aumentará, aunque esto podría reducir temporalmente la sensación de independencia. Al mismo tiempo, nuevos contactos podrían abrir puertas importantes y generar beneficios para el entorno familiar.

Números de suerte: 18, 45, 30.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Será necesario establecer prioridades y evitar asumir responsabilidades que correspondan a otras personas. Mantener documentos, acuerdos y asuntos importantes en orden ayudará a prevenir confusiones.

Números de suerte: 1, 13, 26.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las experiencias del pasado podrían explicar algunos temores que todavía generan inseguridad. El momento invita a enfrentarlos y cerrar asuntos pendientes para avanzar con mayor tranquilidad hacia el futuro.

Números de suerte: 31, 23, 8.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Los cambios pueden resultar positivos si se conserva aquello que realmente aporta bienestar y se dejan atrás situaciones que ya no funcionan. Nuevas ideas, amistades y experiencias podrían renovar el panorama personal.

Números de suerte: 18, 44, 10.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.