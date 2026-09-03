El momento de tensión en ‘Yo Me Llamo’: Amparo Grisales abandonó su silla en plena presentación

La competencia en el reality de imitación Yo Me Llamo, transmitido por el Canal Caracol, sumó un nuevo episodio de alta tensión en su etapa de retribución y perfeccionamiento vocal.

Andrés Fierro, recordado actor de ‘Padres e Hijos’, se reencuentra con su hijo tras años de distanciamiento

Durante la más reciente jornada de presentaciones, los participantes enfrentaron la retroalimentación del cuerpo de jurados integrado por la actriz Amparo Grisales, el director musical César Escola y el cantante vallenato Elder Dayán.

El punto de mayor tensión de la velada se produjo durante la salida a escena del imitador de Daddy Yankee. El participante interpretó una de las piezas del repertorio del puertorriqueño; sin embargo, la propuesta no logró convencer al jurado, mostrando deficiencias en la afinación y la coreográfia.

La reacción de Amparo Grisales fue inmediata; la jurado optó por levantarse de su asiento durante la presentación en señal de desaprobación. Al emitir su concepto verbal, Grisales argumentó que el rendimiento no estuvo al nivel exigido para esta etapa del certamen, señalando que el desempeño estuvo incluso por debajo del mostrado en las etapas iniciales de casting.

¡La mesa estuvo picante! 🔥 Mientras Amparo no perdonó la desafinación y la falta de baile en la tarima, Elder rescató la excelente dicción durante el chanteo. 🎤⚡ #DaddyYankee #YoMeLlamo https://t.co/Jo5cce3eL9 — Caracol Televisión (@CaracolTV) September 4, 2026

A diferencia de lo sucedido con el género urbano, otros participantes lograron dictámenes favorables por parte del panel evaluador:

‘Lady Gaga’ y la ovación de la noche: La concursante interpretó la canción Applause , logrando unificar las opiniones positivas del jurado y la audiencia. César Escola subrayó la seguridad de la participante en el escenario y su capacidad para conectar con los asistentes.

La concursante interpretó la canción , logrando unificar las opiniones positivas del jurado y la audiencia. César Escola subrayó la seguridad de la participante en el escenario y su capacidad para conectar con los asistentes. ‘Aria Vega’ y ‘Pastor López’: La imitadora de Aria Vega sorprendió con una propuesta estética que incluyó cambio de peluca y estilo, aspecto valorado por Grisales y Elder Dayán, quienes enfatizaron la interpretación vocal. Por su parte, el imitador de Pastor López logró un ambiente festivo en el recinto, provocando que los jurados se levantaran de sus puestos a bailar y recibiendo elogios por su expresión corporal.

Quién era Jonathan Meléndez, integrante de famosa banda que fue asesinado junto a su esposa embarazada y su hija

El rigor técnico de la Escuela de Yo Me Llamo también se hizo evidente en las devoluciones hechas a otros concursantes:

‘Mon Laferte’: A pesar de recibir comentarios positivos sobre su presencia escénica al interpretar Pa’ dónde se fue , el jurado le demandó un mayor trabajo en los rasgados vocales para los tonos agudos y mayor control del movimiento corporal.

A pesar de recibir comentarios positivos sobre su presencia escénica al interpretar , el jurado le demandó un mayor trabajo en los rasgados vocales para los tonos agudos y mayor control del movimiento corporal. ‘Martín Elías’ y ‘Ricardo Arjona’: El tributo a Martín Elías dejó ver evoluciones según Elder Dayán, pero también llamados de atención sobre el manejo del aire y el control del micrófono. En contraste, el imitador de Ricardo Arjona recibió elogios por su timbre y parecido físico por parte de Grisales, aunque Escola y Dayán coincidieron en que aún faltan matices por pulir en la vocalización.

La jornada reafirmó el nivel de exigencia donde el parecido físico no compensa los fallos de afinación, y donde el jurado no duda en manifestar su desacuerdo de forma drástica cuando las expectativas no son cumplidas en el escenario.