“Aquí nadie va a llorar”: Viña Machado habla de la trombosis que sufrió embarazada y cómo logró salvar a su hijo, León

Durante una conversación en el pódcast La Lupa, la actriz y exmodelo samaria Viña Machado compartió detalles inéditos sobre una de las etapas más difíciles de su vida personal: las complicaciones de salud de alta gravedad que afrontó a las 26 semanas de gestación de su hijo León.

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La artista, de reconocida trayectoria en la televisión colombiana y quien recientemente participó en la adaptación Cien años de soledad, explicó que la emergencia médica comenzó mientras se encontraba en medio de un rodaje en Yopal, Casanare.

Tras presentar intensos dolores de cabeza que inicialmente fueron atribuidos a una migraña gestacional, decidió trasladarse a Bogotá para ser evaluada en la Clínica Santa Fe.

De acuerdo con el relato de Machado en el espacio digital, los exámenes médicos especializados revelaron la presencia simultánea de dos condiciones críticas: listeria monocytogenes —una bacteria de origen alimentario que afecta gravemente la placenta— y una trombosis de senos venosos profundos en la cabeza.

“Tenía una trombosis de senos profundos venosos en la cabeza y tenía una bacteria que se llama Listeria monocytogenes, que entra a través de la vía oral y calcifica la placenta”, detalló la actriz durante la entrevista.

El equipo médico a cargo de su caso, compuesto por infectólogos, neurólogos y especialistas en neonatología, determinó la necesidad de mantenerla internada bajo un riguroso esquema de anticoagulantes y antibióticos continuos. En total, la actriz permaneció hospitalizada casi dos meses en observación constante.

Machado recordó el momento en que recibió la noticia acompañada por su madre, Maria Estela, quien viajó desde Santa Marta para apoyarla: “Se me escurren las lágrimas y mi mamá me dice: ‘Aquí nadie va a llorar’”, recordó la actriz en el pódcast.

Ante la incertidumbre sobre la evolución de la gestación y los riesgos asociados a ambos padecimientos, la actriz reconoció haber experimentado momentos de vulnerabilidad y cuestionamientos profundos sobre su fe.

“Yo vi a Dios obrar de maneras maravillosas, pero no dejé de cuestionarme un montón... el no saber si yo podía, si mi hijo nacía o si me daba un trombo en la cabeza”, afirmó Machado al rememorar las semanas de aislamiento hospitalario.

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A pesar de los pronósticos reservados dados inicialmente por los especialistas debido a la severidad de la infección bacteriana en embarazos de término intermedio, la gestación avanzó de manera favorable bajo cuidado intensivo y su hijo León nació sin complicaciones posteriores.

Actualmente, Viña Machado continúa combinando su faceta como madre con sus proyectos en la actuación y el reciente lanzamiento de su primer libro de poesía, producción literaria con la que marca una nueva etapa en su carrera artística.