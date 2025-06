Viña Machado se va en contra de quienes quieren invadir su privacidad y la de su hijo, “tendrán problemas legales”

La actriz Viña Machado abrió su corazón en entrevista con SEMANA, donde habló de la maternidad, su rol como Pilar Ternera en Cien años de soledad, y, sobre todo, la férrea protección que ejerce sobre la privacidad de su hijo León.

“Él me dice: ‘Uy, mami, tú no comes en paz’”, contó Machado, revelando cómo su hijo percibe la exposición mediática que implica ser una figura pública. Aunque reconoce el cariño del público, la actriz fue contundente al expresar que no permitirá que esa fama invada la vida de su hijo: “Me han dicho cosas como: ‘¿Podemos entrevistarte en tu casa?’ No. ‘¿Con tu hijo?’ Tampoco”.

Viña Machado | Foto: Instagram @vinamachado

Viña recordó una experiencia íntima y angustiante que vivió con León, que los puso en peligro, como una de las razones por las que estableció límites claros: “Si alguien publica su imagen sin mi permiso, tendrá problemas legales”.

Y puso un ejemplo concreto, durante la final de MasterChef, aunque León estuvo presente compartiendo con otros niños, no apareció en pantalla. “Tenía derecho a acompañarme, pero no a exponerse públicamente. Yo le he permitido a León tener una vida privada. Que es un lujo. No es un secreto”.

Machado también compartió una tierna anécdota: “Un día grabó un audio diciendo: ‘Hola, soy León, mi mamá es Viña Machado, yo nunca he salido en redes sociales y no me va a dejar tener redes hasta que sea consciente de lo que significan’”. Para la actriz, esa conciencia temprana es esencial: “Su infancia es sagrada”.

La actriz samaria ya había contado en el pasado en conversación con Cristina Estupiñán sobre un momento retador que vivió cuando aún se estaba embarazada.

“A las 26 semanas de embarazo me da una bacteria y a mí me da una trombosis en la cabeza porque tenía una bacteria que iba a matar a León, entonces fue un doble milagro. Y le dije a Dios: ‘Yo que no quería ser madre y tú me mandas este desafío tan grande”.

La actriz nació en Santa Marta, el 17 de agosto de 1979. Tiene 43 años. | Foto: @vinamachado

Aunque en ocasiones se les ve juntos en espacios cotidianos, Viña insiste en que la vida familiar no debe convertirse en contenido. “No necesito que me digan si es lindo o no. Mi hijo es precioso. Y él ya lo entiende. Me dice: ‘Tú me proteges’”.