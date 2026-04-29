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Cerro Porteño le da una mano al Junior y tumbó al Palmeiras: fuerte movimiento en la tabla de Copa Libertadores

Cerro Porteño y Palmeiras jugaron por la tercera fecha del grupo F de la Copa Libertadores.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

29 de abril de 2026 a las 9:38 p. m.
Junior, Cerro Portero y Palmeiras
Junior, Cerro Portero y Palmeiras Foto: Oficial Junior / AFP

Un grupo bastante atípico, donde Cerro Porteño no permitió la victoria del Palmeiras en Asunción y Sporting Cristal de Perú es el líder bajo todo pronóstico. La combinación de resultados le permiten soñar al Junior de Barranquilla para salir del fondo y clasificar.

El colombiano Jhon Arias abrió el marcador sobre el minuto 33 en la Nueva Olla de Asunción y todo estaba encaminado al triunfo brasileño en Paraguay, pero un autogol en la segunda parte le dañó la fiesta y Cerro Porteño encontró la igualdad, para dejar 1-1 el marcador final.

Tabla del grupo F
Tabla del grupo F Foto: Google

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