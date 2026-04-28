Junior se cae a pedazos ante un flojo Sporting Cristal y se hunde en Copa Libertadores: así va la tabla del grupo F

Cuando más se creía que una victoria en condición de visitante era posible, sucedió todo lo contrario y Junior de Barranquilla se cayó por el abismo en Lima tras el certero golpe que le dio Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva de la capital peruana.

Neiser Villarreal le marcó un golazo a Boca Juniors para la victoria de Cruzeiro en la Copa Libertadores: sacó su casta

El jugador de Millonarios que la hinchada exalta tras la salvada monumental ante Sao Paulo: “Salvó un papelón”

Un desastre comenzando desde el marcador, pues Sporting Cristal pudo defender sus predios y obtuvo el triunfo por la mínima diferencia que lo reacomoda en la tabla de posiciones del Grupo F. Mientras que el Junior de Barranquilla se aleja de los octavos de final tras un pobre balance en tres partidos jugados.

Junior viajó a tierras peruanas con gran inspiración tras la clasificación anticipada en la Liga Betplay. Incluso, con 32 puntos, tiene serias posibilidades de obtener la ventaja deportiva en la última fecha contra Deportivo Pasto. Ese buen balance en el fútbol colombiano, además del mal momento del Sporting Cristal en la Liga 1 de Perú, permitía la ilusión en la Región Caribe por los tres puntos.

En el primer tiempo las cosas estuvieron a favor del Junior, que con 10 jugadores por la expulsión de Jermein Peña fue superior al rival, pero fue incapaz de finalizar jugadas con gol. El central samario fue a un balón dividido, pero con el codo al frente de su rostro y así golpeó al rival con el antebrazo, lo que fue interpretado como roja directa.

La expulsión de Jermein Peña en juego de Junior ante Sporting Cristal. Foto: Transmisión oficial ESPN.

Teófilo Gutiérrez intentó ser el conductor en el terreno de juego, pero las escaramuzas no se podían convertir en opciones claras para abrir el marcador. En la segunda parte, Sporting Cristal hizo algunos ajustes y ya se le veía con mejor posesión hasta que alcanzó el 2-0.

Derrota del Junior y se mueve la tabla

Llegó el primer gol de Sporting Cristal cuando menos lo esperaba el Junior. Sobre el minuto 52, Santiago González encontró el perfil ideal para sacar un potente zurdazo desde la media luna, que tuvo desvío en un defensa del Junior y se fue rozando el palo. Así era el 1-0 en Lima. Ya en el final, Maxloren Castro alargó el marcador.

SACÓ EL ZURDAZO DESDE LA MEDIALUNA Y SE VIO FAVORECIDO POR UN DESVÍO: Santiago Gonzalez puso el 1-0 de Sporting Cristal vs. Junior en la CONMEBOL #Libertadores.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/KyteWvS6VU — SportsCenter (@SC_ESPN) April 29, 2026

Con este marcador, Junior de Barranquilla quedó en la última casilla en el grupo F de la Copa Libertadores tras el empate con Palmeiras en la primera fecha en la ciudad de Cartagena.

Cabe recordar que en su visita a Cerro Porteño en Asunción se encontró con un 1-0 en su contra y ahora otra caída por el mismo marcador en Perú que lo hunde en la tabla de posiciones.

Tabla del grupo F Foto: Google

El próximo partido del ‘Tiburón’ será en condición de local el 7 de mayo desde las 9:00 pm, hora colombiana, contra Cerro Portero de Paraguay.