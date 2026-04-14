El equipo barranquillero fue a la Nueva Olla de Asunción con la firme intención de sacar una importante victoria que lo reubicara en el Grupo F de la Copa Libertadores, pero todo salió mal y se fue derrotado en el partido por la segunda fecha de la fase de grupos.

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Al final, el marcador fue 1-0 a favor de Cerro Porteño tras el gol del argentino Jonathan Torres al minuto 57. ‘El Ciclón’ saca una victoria de otro por la mínima diferencia que lo impulsa en el Grupo F y que muestra su tenacidad para sobrevivir con nueve bajas claves de su plantel.

Antes de ese tanto de Torres, Junior tuvo serias opciones de gol, dominó la pelota y fue intenso en el ataque, pero no le alcanzó para anotar al menos un gol que lo impulsara en Asunción. Se vio un balón en el palo de Teófilo Gutiérrez, siendo la posibilidad más clara en los 90 minutos.

De esta manera, Junior de Barranquilla queda con solamente un punto en el Grupo F y con muchas cosas por mejorar, además de remar contra corriente en las próximas jornadas, pues se le va reduciendo el margen de error, siempre y cuando sus intenciones sean clasificar a los octavos de final.

Grupo F de la Copa Libertadores. Foto: Google

En su debut en la fase de grupos, Junior había empatado con Palmeiras, siendo un marcador que le estaba sabiendo a victoria. Eso sin contar que tuvo la victoria en sus manos, pero un garrafal error defensivo le condenó al empate 1-1 en la ciudad de Cartagena, donde además se registraron disturbios entre hinchas.

#Ampliación | Graves disturbios de hinchas en Cartagena tras Junior vs. Palmeiras: persona habría muerto.https://t.co/noayLAmVpA — Revista Semana (@RevistaSemana) April 9, 2026

Tolima tampoco pudo

Deportes Tolima también la pasa muy mal en la Copa Libertadores y se encontró con una dolorosa derrota en Montevideo a manos del Club Nacional, uno de los equipos más laureados del continente y que dirige Jorge Bava, un viejo conocido en Colombia tras ser campeón con Santa Fe en junio de 2025.

Con goles de Maximiliano Gómez, Sebastián Coates y Nicolás López, Nacional se impuso 3-1 y Tolima solamente alcanzó a descontar con un potente tiro libre de Brayan Rovira. El equipo colombiano queda con solo un punto en el grupo B y se activa la preocupación.

Sigue la mala racha de equipos colombianos en la Conmebol

El resultado del Tolima en Uruguay y Junior en Paraguay alimenta esa mala racha de los equipos colombianos en Copa Libertadores y Sudamericana, pues no se pasa del empate y ahora se suman otras derrotas en el amargo registro de 8 partidos jugados y cero victorias.

Se acumulan cinco empates y tres derrotas en este 2026 y la situación, además de preocupar, estaría mostrando la realidad del nivel del fútbol colombiano.