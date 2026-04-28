Deportes Tolima saca la cara por Colombia: goleó a Coquimbo y así queda en el grupo B de Libertadores

Deportes Tolima acabó sacando la cara por Colombia, este martes 28 de abril, por torneos Conmebol. Fueron tres equipos cafeteros los que tuvieron ruedo, entre Libertadores y Sudamericana, pero solo el pijao sumó de a tres.

Tolima, dirigido por Lucas González, aprovechó su localía en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué y acabó venciendo 3-0 a Coquimbo Unido. Sebastián Guzmán, de penal, Luis El Chino Sandoval y Jersson González le dieron el triunfo al elenco tolimense.

Con ese triunfo, Deportes Tolima se ubica en el tercer puesto parcial del grupo B, en Copa Libertadores, sumando cuatro puntos en tres partidos, producto de un empate, una derrota y un triunfo en esta primera vuelta de la competencia.

Así las cosas, Tolima empata en unidades (4) con Nacional de Uruguay y el propio Coquimbo Unido; es decir, los uruguayos del Nacional lideran por ítem de desempate. El último es Universitario de Perú, que apenas suma un punto.

Sin embargo, Nacional de Uruguay y Universitario tienen un partido menos (2) que Tolima y Coquimbo Unido (3). Cuando la zona se ponga al día, se podrá saber con exactitud cómo queda el elenco pijao en el acumulado.

Universitario recibirá a Nacional (U) este miércoles 29 de abril en Lima. Será a partir de las 9:00 p.m. (hora colombiana) y se llevará la atención de todos los integrantes del grupo B en la Copa Libertadores.

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Los goles de Tolima llegaron en el segundo tiempo

Al descanso, Tolima y Coquimbo Unido se fueron con un 0-0 que ponía en aprietos a los pijaos, pues estaban obligados a sumar de local. Sin embargo, ya para la segunda parte se acabó rompiendo la paridad en el compromiso.

Sebastián Guzmán cambió por gol un penal a los 59′. Fue un desahogo y respiro para el staff de Deportes Tolima, pues era evidente que el camino se abriría en busca de más tantos.

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Sebatián Guzmán pone el primero para el equipo de Lucas González desde el punto penal



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Siete minutos después, a los 66′, Luis El Chino Sandoval recibió un pase filtrado y le acabó picando el balón al portero de Coquimbo, Diego Sánchez Carvajal. Era el 2-0, con tranquilidad total para el vinotinto y oro.

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Luis Sandoval y una definición TOP para el 2-0 sobre Coquimbo



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La cereza del pastel fue de Jersson González, quien con agilidad le quitó el balón a la defensa rival y acabó colando el balón en el arco de Coquimbo. Fue el 3-0 definitivo que causó euforia, pues ya era goleada.

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Jersson González y ya es GOLEADA del Pijao sobre Coquimbo



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El próximo partido del Deportes Tolima será el 6 de mayo, recibiendo a Nacional de Uruguay en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, y por la cuarta fecha del grupo B en Libertadores.