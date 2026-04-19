Tabla de posiciones de Liga BetPlay: Tolima ‘clasificó’; en América vs. Millonarios, presión total

Se sigue jugando la Liga BetPlay en el 2026-I. El sábado pasado dos partidos se disputaron, dejando virtualmente clasificado a un equipo más. De ocho cupos que hay, ya solo cinco quedan por definirse y quedan tan solo un par de fechas por disputarse.

Durante este domingo, Independiente Santa Fe, Junior, América de Cali y Millonarios entrarán en acción. Todos los mencionados aún tienen chances, pero están obligados a ganar para seguir con vida tras la fecha 17.

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Partidos del domingo 19 de abril en Liga BetPlay:

Independiente Santa Fe vs. Cúcuta Deportivo

2:00 p.m.

Estadio El Campín

Alianza FC vs. Independiente Medellín

4:10 p.m.

Estadio Armando Maestre

Junior de Barranquilla vs. Llaneros FC

6:20 p.m.

Estadio Romelio Martínez

América de Cali vs. Millonarios

8:20 p.m.

Estadio Pascual Guerrero

Así va la tabla de posiciones

El sábado en el primer turno de la fecha fue Deportes Tolima el que ganó por 2-0 a Deportivo Pereira. Los dirigidos por Lucas González aprovecharon el inicio de los dos tiempos para hacerse con una victoria que les permitió alcanzar la línea de los 30 puntos.

Si bien les quedarían una o dos unidades por sumar, tienen un pie y medio en la siguiente ronda del rentado local. Adrian Parra y Brayan Rovira fueron los encargados de poner a celebrar a la afición del Manuel Murillo Toro.

Tolima con dicho triunfo se sumó a Atlético Nacional y Deportivo Pasto, quienes se anticiparon a todos los demás en su clasificación en busca del título del Torneo Apertura del año en curso.

‘Forta’ ganador

Alguna chance le sigue quedando a Fortaleza tras haberle ganado el sábado a Águilas Doradas en el estadio de Techo. El resultado 2-0 de los dirigidos por Sebastián Oliveros se dio tras los goles de Jhonier Salas y Hernán Lopez (GEC).

A falta de tres partidos por jugarse, los amix llegaron cerca de los 20 puntos. En caso de sumar todo lo que les resta, es posible que con menos de 30 puedan llegar a hacer le épica de entrar entre los ocho clasificados.

Previa de América vs. Millonarios

Wilmar Roldán será el encargado de impartir justicia en el clásico que se llevará a cabo en Cali desde las 8:30 p.m.

La Comisión Arbitral designó el que podría ser considerado el mejor juez del país, para evitar la mayor cantidad de polémicas posibles. Además, porqué los azules se juegan el seguir con vida o despedirse anticipadamente del torneo local.

América, por su parte, transita algo más tranquilo en el rentado nacional, pero la hinchada roja le ejerce presión desde hace varias fechas para que certifique su cupo.

Ambos vienen de una semana buena en Copa Sudamericana, donde lograron sus primeros triunfos y los primeros de Colombia en los torneos organizados por Conmebol.