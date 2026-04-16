Pibe Valderrama contó cuando se negó a jugar en América de Cali: le mandó razón a Miguel Rodríguez Orejuela

El carácter y las firmes convicciones de Carlos ‘el Pibe’ Valderrama han sido siempre conocidos por la prensa y los aficionados, más que nada en Colombia. En pleno 2026, desde el retiro, el histórico capitán de la Tricolor sigue contando anécdotas que detallan cómo fue su carrera deportiva.

El Pibe jugó en dos etapas con Deportivo Cali: de 1985 a 1987 y de 1996 a 1997. Es recordado como referente del cuadro azucarero por su buen fútbol, pero muchos desconocen que América de Cali, eterno rival del verdiblanco, quiso fichar a Valderrama por pedido de Miguel Rodríguez Orejuela, entonces dueño de los diablos rojos y capo del Cartel de Cali.

El Pibe Valderrama es recordado por su paso en Deportivo Cali. Foto: Colprensa-El País

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Pibe Valderrama: “Le dije que no, porque yo soy del Cali”

“¿Es mito urbano eso que Miguel Rodríguez Orejuela te dijo ‘póngale la plata que usted quiera a su contrato, firme acá’?”, le preguntó el reconocido periodista Andrés Cantor, al Pibe, en el podcast Fútbol de primera x Andrés Cantor. A ello, Valderrama respondió: “Es verdad”. Luego, Cantor le indago: “¿Frente a frente?”, y Carlos se lo aclaró: “No, por intermediarios. Frente a frente no”.

“Le dije que no, porque yo soy del Cali”, añadió Valderrama, explicando que sabía que le estaba diciendo que no al América de la época. “No me importó decirle que no. Yo soy del Cali. Le dije al intermediario ‘dígale que mi sangre es verde’”.

Sobre si hubo respuesta o no por parte de Miguel Rodríguez, El Pibe Valderrama dijo que no, que el tema paró ahí. Ya después, se animó a contar cómo fueron los enfrentamientos con América de Cali en esa época.

Andrés Cantor le preguntó al Pibe Valderrama si tuvo miedo de que le hicieran algo debido a su negativa de ir al América. Sereno, el histórico capitán de la Selección Colombia dijo que no, pero que sí hubo un arbitraje en contra, según su percepción.

“El árbitro sí pitó en contra, claro, dos veces, 85-86, y ustedes saben que sí. Todo Colombia sabe que sí fue así, o, le podemos quitar los campeonatos, que ahora es una moda nueva (risas)”. Esto último, referenciando la medida que tuvo la Confederación Africana de Fútbol de quitarle el reciente título de la Copa de África 2026 a Senegal.

Bastante han dado de qué hablar las palabras del Pibe Valderrama, más que nada entre los hinchas de América de Cali y Deportivo Cali. Muchos no conocían esa historia de cuando el samario estuvo a punto de vestirse de escarlata.