Carlos ‘el Pibe’ Valderrama se pronunció ante las acusaciones de amenaza por las que fue señalado

A través de las redes sociales se difundió un video en el que un ciudadano, identificado como Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo, acusa al exjugador de fútbol Carlos Alberto ‘el Pibe’ Valderrama Palacio y a su esposa de contratar a personas armadas para intimidarlo y obligarlo a abandonar un predio en Santa Marta.

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Frente a estos señalamientos, el exdeportista y su cónyuge emitieron un pronunciamiento oficial mediante la firma Morelli Lawyers Group para desmentir las afirmaciones.

“Rechazamos de forma rotunda e irrevocable cualquier señalamiento tendencioso que pretenda vincular a nuestros representados con el uso de grupos armados, amenazas de muerte o métodos de coacción ilegal para forzar el desalojo de inmueble alguno. Estas acusaciones carecen por completo de sustento fáctico y probatorio”, señala el documento legal.

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En dicho pronunciamiento también se añade que el denunciante utiliza la imagen pública del exfutbolista para presionar a los funcionarios del caso.

Acciones judiciales

El comunicado de la defensa técnica expone que la disputa legal entre las partes incluye otros antecedentes penales en la Fiscalía General de la Nación.

“La realidad jurídica demuestra que el señor Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo se encuentra plenamente denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar, ante la Fiscalía 13 CAVIF de Santa Marta”, indica la firma jurídica.

Según los abogados, esta acción fue radicada por la esposa de Valderrama, Elvira Isabel Redondo, quien es hermana del denunciante, por presuntas agresiones psicológicas.

Respecto al litigio por los terrenos, la defensa precisó que el caso se adelanta en la Fiscalía 17 Local de Santa Marta, donde manifestaron la postura de no conciliar y aportar los elementos pertinentes para demostrar que sus representados son los afectados en el proceso.

Declaraciones de la contraparte

Por su parte, Ricaurte Redondo Guarnizo sostuvo en su grabación que ha sido objeto de atropellos desde mediados del mes de abril en un lote ubicado en el barrio Aeromar, cerca del aeropuerto Simón Bolívar, donde afirma residir desde hace 16 años.

“El día 14 de abril asistió un grupo armado a la casa de mi hija, mostrando armas de fuego y amenazándola para que me dijeran a mí que me saliera de un lote. Las personas venían de parte de Valderrama y su mujer”, declaró Redondo Guarnizo.

El ciudadano agregó que interpuso la denuncia el 15 de abril y que, al regresar días después con custodia policial, encontró la vivienda derribada y reportó la pérdida de sus pertenencias.

Redondo Guarnizo, quien manifestó ser paciente renal crónico y oncológico, concluyó que realizó la declaración pública debido a que teme por su seguridad y la de su núcleo familiar.