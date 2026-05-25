¿Es importante la comunicación estratégica audiovisual para la labor social de las empresas? Expertos responderán todas las dudas

Pocas veces se da la reflexión sobre el avance de las nuevas tecnologías, la creatividad, la comunicación, y el impacto que estos factores pueden generar en las empresas y la realidad social del país. Se trata de un debate importante que busca una reflexión sobre el país, el aporte desde lo privado y la comunicación.

Por este motivo, la Universidad Sergio Arboleda, a través de la Escuela de Comunicación e Industrias Digitales estará realizando este miércoles 27 de mayo, la tercera edición del “Encuentro de Comunicación Estratégica Audiovisual para Pymes: Innovación, Creatividad e Impacto Social”, que, en esta ocasión, estará enfocado en el aporte y compromiso del sector privado y empresarial en los temas sociales.

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“Los asistentes podrán sumergirse en una jornada que combina la consultoría estratégica de alto nivel con experiencias tecnológicas inmersivas y una profunda reflexión sobre la realidad social del país”, informaron desde la Universidad Sergio Arboleda.

Invitados

En el evento, que se estará realizando desde las 9 de la mañana, en la Plaza de los Colores de la Universidad Sergio Arboleda, en su sede principal, contará con invitados de alto nivel que presentarán variadas posiciones de acuerdo con su sector y las tendencias que están transformando la comunicación organizacional, en 2026.

El encuentro académico tendrá la participación de Estefanía Ramírez, de Accenture Colombia, una de las empresas más importantes del mundo en la asesoría corporativa para el desarrollo de nuevas tecnologías y diseño de negocios orientados hacia el futuro.

Pero como se trata de un encuentro en el que es central el enfoque social, en el panel Guiovanna Ortega Avalos, de la ONG Mil Víctimas, quien expondrá el papel de la comunicación en la visibilización de los derechos humanos y la reparación integral.

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El sector ganadero, central en la relación entre comunidad, empresas, campesinos, producción industrial, seguridad y derechos humanos en Colombia, también tendrá una representante, se trata de la comunicadora de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán, Sulam Hatun, quien estará compartiendo su experiencia en gestión reputacional y responsabilidad corporativa.

Para abordar temas referentes a inclusión la Universidad Sergio Arboleda ha hecho una invitación especial, en el panel estará Ángela María Hernández, fundadora y directora de Anteojos Ediciones, la primera editorial independiente completamente inclusiva de Colombia y Latinoamérica.

Esta editorial crea libros ilustrados que integran siete formatos de lectura en un mismo ejemplar para que todas las personas puedan compartir la misma historia, en la misma mesa.

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Para esta tercera edición del Encuentro de Comunicación Estratégica Audiovisual para Pymes: Innovación, Creatividad e Impacto Social, uno de los grandes atractivos será la Zona Creativa Audiovisual 180°, un espacio inmersivo que utiliza tecnología de captura y proyección para exhibir los proyectos de consultoría desarrollados por los estudiantes para Pymes aliadas.

De manera simultánea, el cuerpo docente ha organizado el Museo de Minas, una muestra conmemorativa y de concientización social enfocada en la memoria histórica y el impacto de las víctimas de minas en el país, reafirmando el compromiso de la universidad con la responsabilidad social.

El encuentro no solo estará abierto para alumnos y profesores de la Universidad Sergio Arboleda, pues contará con transmisión en vivo con alcance global a través del canal oficial de YouTube de la Escuela de Comunicación e Industrias Digitales.