Clima en Colombia: Ideam confirmó las zonas donde más lloverá esta semana

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó el reporte meteorológico para la semana comprendida entre el lunes 25 y el viernes 29 de mayo de 2026.

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Este informe detalla la evolución de las lluvias en las diferentes regiones del territorio nacional, así como el tránsito de un fenómeno atmosférico particular en la zona norte.

Evolución de las lluvias entre lunes y miércoles

Para el lunes 25 de mayo se proyectan lluvias en el centro y sur de la región Caribe durante la noche, condición que también afectará al litoral. La región Pacífica registrará precipitaciones en la tarde, mientras que en la Andina se concentrarán entre la tarde y la madrugada.

La Orinoquía y la Amazonía tendrán lluvias sectorizadas, en contraste con el tiempo seco previsto para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Mapa climático de Colombia para el lunes 25 de mayo. Foto: Ideam

El martes 26 de mayo se presentará un incremento de las precipitaciones en el Caribe, la Orinoquía y el norte de la Amazonía. Los volúmenes principales se esperan en Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, los Santanderes, Boyacá, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Meta, Casanare, Arauca, Vichada, Guaviare, Vaupés, Caquetá y Amazonas.

Por el contrario, se mantendrán condiciones secas en el sur de Antioquia, el Eje Cafetero, Cundinamarca, Tolima y Huila.

Mapa climático de Colombia para el martes 26 de mayo. Foto: Ideam

Hacia el miércoles 27 de mayo, las mediciones indican que las precipitaciones con posibilidad de actividad eléctrica se concentrarán en el centro y occidente del Caribe, así como en el norte de las regiones Pacífica y Andina. Las zonas con menor probabilidad de lluvias seguirán siendo Cundinamarca, Tolima, Huila, y el oriente de Cauca y Nariño.

Mapa climático de Colombia para el miércoles 27 de mayo. Foto: Ideam

Polvo del Sahara y tendencia para el cierre de la semana

Dentro del reporte técnico, el Ideam confirmó el monitoreo de una masa de polvo del Sahara en concentraciones leves sobre el mar Caribe. De acuerdo con los modelos de seguimiento, este fenómeno tendrá incidencia directa en el norte de la región Caribe y en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a partir del miércoles y se consolidará el jueves 28 de mayo.

El jueves también registrará un aumento de lluvias en el sur del Caribe, mientras que la Orinoquía y la Amazonía experimentarán una disminución de las mismas.

Mapa climático de Colombia para el jueves 28 de mayo. Foto: Ideam

Finalmente, para el viernes 29 de mayo, el organismo meteorológico prevé que se mantenga la tendencia seca en la Orinoquía y el centro de la Amazonía, en tanto que el Caribe, la región Andina y el norte del Pacífico registrarán un nuevo incremento en las precipitaciones y tormentas aisladas en los alrededores de las áreas insulares.