La aterradora historia del hombre que abusó de hijas y nietas por casi 30 años. Fue enviado a la cárcel

Una investigación de la Fiscalía reveló una historia de terror que dejó como víctimas a ocho niñas. El responsable sería su propio padre, tío y abuelo, que repitió por 26 años una serie de vejámenes en contra de su familia.

Capturados excongresista Jaime Vásquez y su hermano en San José del Guaviare por presunto abuso sexual denunciado en 2013

El ente acusador logró poner al descubierto cómo el responsable de una serie de abusos resultó ser alguien muy cercano para sus víctimas. La investigación fue contundente aunque tardía, porque las denuncias se guardaron en el silencio amenazante del victimario, quien dio la orden a sus víctimas para soportar los abusos y no revelarlos.

“Los hechos investigados comenzaron en 1998 y se prolongaron hasta 2024. Durante este tiempo habría ejercido diversos actos en contra de la formación y libertad sexual de ocho de sus familiares menores de edad, consolidando un patrón delictivo sistemático”, señaló la Fiscalía.

La fiscal del caso advirtió durante la diligencia que el capturado abusó de ocho niñas Foto: esteban vega la-rotta-semana

Los detalles de la investigación fueron expuestos por la Fiscalía durante una audiencia de imputación de cargos en contra del hombre señalado de los abusos. La fiscal del caso advirtió durante la diligencia que el capturado abusó de ocho niñas, de su propia familia, algunas ahora mujeres.

“Las evidencias indican que la primera víctima fue su hija mayor, quien presuntamente fue sometida a distintos vejámenes entre los 7 y 12 años. Este comportamiento se repitió con sus otras hijas en fincas de Fresno y Rovira. En todos los casos, al parecer, aprovechó la ausencia de su esposa para cometer los abusos; posteriormente, ejerció amenazas de muerte contra las menores de edad para evitar que lo denunciaran”, dijo la Fiscalía.

Además de los abusos, la Fiscalía logró probar que el señalado responsable incluso atacó a su pareja sentimental una vez ella se enteró de los abusos y quiso advertirlo a las autoridades. Ese cargo se sumó a su historial criminal.

“Por todo lo anterior, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, materializaron una orden de captura en su contra en diligencia realizada en Fresno. Entre tanto, una fiscal de la Seccional Tolima le imputó los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento y violencia intrafamiliar, las tres conductas en modalidad agravada, e incesto”, advirtió la Fiscalía.

Luego de la imputación de cargos, con el listado de delitos que el señalado abusador no aceptó, la Fiscalía insistió al juez en la necesidad de enviar al hombre a una cárcel, tras advertir que es un peligro para la sociedad, tanto como lo fue para su familia.