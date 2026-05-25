Ideam reportó que llegará a Colombia una masa de polvo del Sahara: zonas exactas donde comenzaría la incidencia

Colombia se prepara para recibir un fenómeno meteorológico que cruza el océano desde el continente africano, se trata de una nube de partículas que requiere un seguimiento especial de las autoridades ambientales para entender cómo afectará el cielo nacional en los próximos días.

Clima en Colombia: Ideam confirmó las zonas donde más lloverá esta semana

¿Dónde y cuándo se sentirá primero?

El “recorrido” de estas partículas sobre el territorio tiene puntos de entrada muy específicos. Según los análisis del Ideam, el fenómeno comenzará a manifestarse entre este miércoles 27 y el jueves 28 de mayo.

De acuerdo con las zonas en que se podría presentar la incidencia, señala el Ideam que “este fenómeno podría comenzar a tener incidencia sobre el norte de la región Caribe y sectores del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.

Actualmente, esta masa de aire se encuentra desplazándose sobre las aguas del mar Caribe, acercándose gradualmente a las costas colombianas.

¿Qué significa que sea una “concentración ligera”?

El reporte oficial menciona que el fenómeno llega en concentraciones ligeras: “El Ideam mantiene el monitoreo de una nube de polvo del Sahara en concentración ligera, que actualmente se desplaza sobre el mar Caribe”, dice el comunicado.

El polvo del Sahara llegaría como una bruma fina en el horizonte. Foto: Guillermo Torres

Esto quiere decir que no se espera una tormenta de arena que cubra todo a su paso, sino una especie de bruma o calima fina en la atmósfera. Esto puede provocar que el horizonte se vea un poco más opaco o grisáceo de lo habitual y que los atardeceres tomen tonalidades distintas debido a la interferencia de estas pequeñas partículas de polvo con la luz solar.

El choque de climas: Polvo del Sahara frente a fuertes lluvias

De acuerdo con el reporte, la llegada del polvo africano no vendrá acompañada de tiempo seco absoluto, al contrario, el país atravesará una semana de lluvias.

Mientras la nube de polvo se posiciona en el norte, se espera que hacia la mitad de la semana aumenten las precipitaciones en las regiones Andina y Caribe, incluyendo el área insular.

Polvo del Sahara y lluvias intensas al tiempo: eso es lo que viene para Colombia esta semana. Foto: Getty Images

De hecho, para el miércoles y jueves, departamentos como Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba podrían experimentar un contraste particular: la presencia de la nube sahariana junto a lluvias que podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas.