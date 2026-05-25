Corte Suprema condenó a once años de prisión al exsenador Musa Besaile por el “cartel de regalías” en Córdoba

El excongresista Musa Besaile Fayad fue sentenciado por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia a once años de prisión tras reconocer su participación en el escándalo del Cartel de las regalías que desfalcó al departamento de Córdoba.

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En el fallo se asevera que Besaile Fayad fue uno de los jefes de la estructura criminal -de la cual hicieron varios dirigentes políticos de la región- que se encargó de la “defraudación de recursos públicos” con lo que buscaban pagar favores y afianzar su poder en el departamento.

“Como fuentes específicas de financiación el entramado criminal contó con recursos públicos que correspondían al departamento de Córdoba del Sistema General de Regalías y los provenientes del Sistema General de Participaciones”, señaló la decisión judicial.

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Esta organización estableció la forma en cómo se iban a realizar los nombramientos en puestos fundamentales y la repartija de los porcentajes de coimas para la adjudicación de contratos en el departamento de Córdoba.

“El rol de Musa Besaie en la estructura criminal lo sitúa en su cúpula, desde donde orquestó junto con el exmandatario regional la defraudación patrimonial del Estado”, enfatizó la Sala de Primera Instancia.

El exsenador Musa Besaile fue sentenciado por el cartel de la toga. Foto: Daniel Reina Romero

Besaile fue sentenciado por los delitos de peculado por apropiación en moralidad de delito continuado como coautor interviniente, en concurso de dos punibles y contrato sin cumplimiento de requisitos legales en calidad de cómplice, en concurso de cuatro punibles.

Por esto, se le impuso una multa de 2.046 millones de pesos.

Igualmente, le deberá pagar -por daños y perjuicios- al departamento de Córdoba una suma cercana a los 19.261 millones de pesos.

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En uno de los apartes más relevantes del fallo, se rechazó la solicitud de beneficios por colaboración presentada por el excongresista y con la que buscaba que se le otorgara la detención domiciliaria.

“Es oportuno precisar que en los eventos en los cuales una persona investigada, acusada o condenada decide cooperar con la justicia, ha de hacerlo de forma clara, concreta, total y veraz, sin que dicho mecanismo pueda convertirse en una herramienta utilizable a conveniencia”, alega la decisión de la Corte Suprema.

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El excongresista del Partido de La U -quien en 2014 fue uno de los senadores más votados- fue sentenciado en 2024 a seis años de prisión tras reconocer su participación en el entramado de corrupción conocido como el cartel de la toga que permeó la Rama Judicial.

Besaile reconoció que recibió una oferta para pagarle 2 mil millones de pesos a un abogado con el fin de frenar una orden de captura en el proceso que se le adelantó por la llamada “parapolítica”.

Por el ofrecimiento de este soborno ya fue condenado a nueve años de prisión el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo Fernández.

En noviembre de 2024, Musa Besaile recibió la libertad condicional por parte de un juez de ejecución de penas.