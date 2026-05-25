Este lunes, 25 de mayo, la Superintendencia de Salud reveló un primer balance de su campaña Plan 100, con la que busca verificar cómo avanza la entrega de medicamentos y la atención a los pacientes en diferentes dispensarios en 25 ciudades colombianas.

Esa entidad de control anunció que realizó visitas a Barranquilla, Bogotá, Cúcuta y San Andrés, donde funcionarios de equipos técnicos inspeccionaron los dispensarios, revisaron inventarios y escucharon directamente a los usuarios.

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También estuvieron en Amagá, Antioquia, donde adelantaron una auditoría al hospital San Fernando, y en Maicao, La Guajira, donde avanza la verificación del hospital campaña de Nazaret como sede transitoria del Hospital San José.

La Supersalud también informó que avanzan en jornadas de preconciliación entre EPS e IPS “para proteger las finanzas de los hospitales”.

En Riohacha también lideró una nueva mesa técnica para revisar el acceso a la salud para las poblaciones no solo en esa ciudad, sino en todo el departamento de La Guajira.

Por último, el recién nombrado superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, indicó que estuvo en Cartagena.

El superintendente de Salud, Daniel Quintero, advirtió que las inspecciones sorpresas continuarán en los dispensarios médicos del país. Foto: Redes sociales.

En su inspección a dispensarios médicos en esa ciudad para verificaciones a tiempos de entrega, condiciones de atención y reportes de medicamentos pendientes, según la Supersalud, se encontró pacientes haciendo filas desde la madrugada, adultos mayores esperando durante horas y usuarios regresando varias veces porque sus medicamentos no aparecen completos.

“Lo que encontramos no puede seguir convirtiéndose en paisaje. Hay personas esperando medicamentos esenciales y familias enteras desgastadas por trámites interminables. Las EPS y los operadores farmacéuticos tienen que responderle a la gente”, aseguró el Superintendente durante el recorrido.

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Su recorrido, informaron, incluyó el dispensario de Audifarma Santa Lucía, operador que presta servicios a los afiliados de la EPS Mutual Ser, que cuenta con más de 249 mil usuarios en la capital de Bolívar.

“No vamos a normalizar que la gente tenga que rogar por un medicamento. Las entidades tienen obligaciones y vamos a hacerlas cumplir”, señaló Quintero Calle.​

Daniel Quintero visitó Barranquilla. Foto: Supersalud

El funcionario advirtió que estos recorridos continuarán de manera sorpresiva.

“Detrás de cada fórmula sin entregar hay un paciente angustiado. Aquí no estamos hablan​do de papeles ni de estadísticas; estamos hablando de personas que necesitan sus tratamientos para vivir", indicó. Quintero Calle.