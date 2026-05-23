Fuerte choque entre Daniel Quintero y Carlos Carrillo por salida de alto funcionario del Fomag: “Para ya”

El superintendente nacional de salud, Daniel Quintero, y el director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, tuvieron este sábado, 23 de mayo, un fuerte intercambio de trinos por cuenta de la salida del gerente jurídico del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), Salomón Figueroa, de su cargo.

En un mensaje en X, Carrillo afirmó que la terminación del contrato de Figueroa sería por un supuesto “perfilamiento” del secretario general de la Supersalud, Esteban Restrepo, al que tildó de ”sobachaquetas estrella" de Quintero.

“A @salomonfigueron lo echan del @FomagOficial por el perfilamiento de @estebanrestre, el sobachaquetas estrella del imputado @QuinteroCalle. Lo dije hace unas semanas, esos hampones van a ganar indulgencias con padrenuestros ajenos. Hernán Bayona (Vicepresidente del Fomag) y su equipo han hecho un trabajo valiente y riguroso, no son cuotas de nadie, están ahí por mérito, son personas decentes que sí aportan al proyecto progresista", dijo el director de la UNGRD.

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En respuesta a estas afirmaciones, Quintero negó estar detrás del retiro del funcionario y le pidió “respeto”.

“Carlos, para ya. Conocí a Salomón hace unos días en el marco de la auditoría que ordenó el Presidente al Fomag. Me pareció un tipo decente. Nada tengo que ver con su salida, e incluso he pensando en contratarlo. Si su salida se debe a intereses políticos para ocultar la corrupción en el Fomag procederé como es debido”, dijo.

Y agregó: “Dicho esto, es mi deber, pedirte nuevamente respeto. Faltas al deber disciplinario e incluso cruzas la línea penal al llamar hampón a compañeros de trabajo. Ataques innecesarios cuando hay tantas cosas en las que concentrarnos. La salud y la unidad de riesgo son trabajo suficiente para andar pensando en otras cosas. Pido a mi equipo la misma prudencia. No dejarse provocar y concentrarse en la misión”.

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También se pronunció sobre las afirmaciones de Carrillo, Esteban Restrepo, secretario general de la Supersalud: “Carlos, no busque enemigos donde no están. Su codicia por poner amigos en distintas entidades del gobierno ya le empezó a pasar factura. Mientras posa de independiente, defiende cuotas. Mientras habla de transparencia, responde con insultos. Mientras exige lealtad, sale a enfrentar al presidente Petro y a golpear compañeros del proyecto. Concéntrese en lo que debe concentrarse y mucho más a menos de una semana para algo tan trascendental para el país”.

Habló el vicepresidente del Fomag

En un video difundido en X, Hernán Bayona, Vicepresidente del Fomag, rechazó la decisión de la terminación del contrato del Figueroa y afirmó que sería una retalación por denuncias por presuntos actos de corrupción.

“El presidente de la Fiduprevisora, Diego Salcedo, intenta sacarme, no sé con qué intereses. Y ahora termina el contrato de Salomón Figueroa, el gerente jurídico, que junto al equipo ha denunciado todas las acciones corruptas y el desfalco que han tenido en contra del fondo del magisterio”, dijo en un video en el que aparece junto a Figueroa.

“¿Cuáles son los intereses económicos y políticos de estas decisiones? Es importante decirle al país que se está premiando la corrupción, que las personas que hemos denunciado que presuntamente han cometido estos delitos se han atornillado, mientras sacan a quienes denuncian", agregó.