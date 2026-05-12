Daniel Quintero lanza pulla a interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, y le exigió un “plan de choque consistente”

El superintendente de Salud, Daniel Quintero, inició la jornada de este 12 de mayo anunciando que había solicitado la renuncia de todos los interventores de las EPS intervenidas por el Gobierno.

En horas de la noche del mismo martes, volvió a encender la discusión alrededor de la crisis en el sistema de salud luego de enviar un fuerte mensaje al interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, a quien le pidió resultados concretos frente a la situación que atraviesa la entidad.

Quintero aseguró que, aunque Ospina “acaba de llegar”, debe presentar un plan de choque sólido para enfrentar los problemas de una de las EPS más grandes del país y dejó claro que, según él, ningún interventor está por encima de los controles de la Superintendencia de Salud.

“En relación a Jorge Iván Ospina, interventor de Nueva EPS. Él acaba de llegar. Sin embargo, debe presentar un plan de choque consistente. No hay en esta superintendencia ningún interventor con corona ni por encima del poder de inspección, vigilancia y control de la entidad”, afirmó.

Las declaraciones rápidamente generaron reacciones debido al tono del mensaje y porque llegan en medio de las críticas y cuestionamientos sobre el manejo de las EPS intervenidas por el Gobierno nacional.

La respuesta de Jorge Iván Ospina no tardó en llegar. El interventor defendió su permanencia en el cargo y lanzó una frase que terminó aumentando la polémica política.

“Que la renuncia mía me la pide Petro, no Quintero”, respondió ante medios de comunicación.

Ospina además señaló que las constantes modificaciones en las intervenciones han generado inestabilidad dentro de las entidades de salud y aseguró que considera que su gestión va por buen camino.

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“Ha tenido inestabilidad las intervenciones y no podríamos sacar adelante una entidad como la Nueva EPS si profundizamos en esa inestabilidad”, afirmó.

Incluso, el exalcalde de Cali defendió su trabajo al frente de la EPS y aseguró sentirse capaz de sacar adelante la entidad.

“Yo soy muy bueno y además soy muy responsable de mi trabajo; perdonen lo picado, pero además es porque creo que estamos por el camino correcto para establecer una gran EPS”, dijo.

La tensión entre Quintero y Ospina se suma al ambiente de presión que rodea actualmente a Nueva EPS, entidad intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud en medio de los problemas financieros y operativos que golpean al sistema de salud colombiano.