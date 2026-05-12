Viuda de Steve Jobs reveló lo que hará con la fortuna que heredó del fundador de Apple

Aunque durante años estuvo relacionada públicamente al nombre de Steve Jobs, Laurene Powell Jobs ha construido una imagen propia en el mundo empresarial y filantrópico.

La viuda del fundador de Apple no solo heredó parte de una de las fortunas más grandes de, sino que también tomó una decisión que ha generado conversación en las redes socialles, pues en varias entrevistas con medios internacionales aseguró quE no pretende conservar ese dinero eternamente.

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La empresaria estadounidense dejó clara su postura al hablar sobre el destino de la riqueza que recibió tras la muerte de Steve Jobs en 2011. Su intención es utilizar esos recursos para impulsar proyectos sociales, educativos y ambientales, hasta el punto de que gran parte de la fortuna desaparecería con ella.

“No me interesa construir sobre el legado de una herencia y mis hijos lo saben”, afirmó Laurene, dejando ver que dentro de su familia existe claridad sobre el futuro del patrimonio.

Fundador de Apple. Foto: Getty Images

La empresaria incluso recordó que Steve Jobs tampoco compartía la idea de acumular dinero de generación en generación. “Steve no estaba interesado en eso. Si vivo lo suficiente, esa herencia se terminará conmigo”, expresó.

Cuando Steve Jobs murió a causa de un cáncer de páncreas, Laurene heredó principalmente las acciones que el empresario tenía en Apple y Disney. En ese momento, la participación accionaria estaba valorada en miles de millones de dólares y con el paso del tiempo aumentó aún más debido al crecimiento de ambas compañías.

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Sin embargo, lejos de enfocarse en ampliar una fortuna personal, Laurene Powell Jobs ha dedicado gran parte de su vida a la filantropía. De hecho, en la última década se convirtió en una de las mujeres más influyentes en proyectos de impacto social en Estados Unidos.

Laurene tiene previsto destinar cerca de 3.500 millones de dólares en los próximos años a proyectos enfocados en sostenibilidad y protección ambiental, una cifra que evidencia la dimensión de su compromiso.

Laurene Powell Jobs, empresaria estadounidense. Foto: Getty Images

“Heredé mi riqueza de mi esposo, a quien no le importaba acumularla (...) He dedicado mi vida a hacer todo lo posible para distribuirlo de manera efectiva, ayudando a las personas y las comunidades de manera sostenible”, mencionó.