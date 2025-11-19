Suscribirse

Tecnología

La habilidad que, según Steve Jobs, distingue a las personas altamente exitosas: el punto clave para usarla correctamente

El líder tecnológico destacó en varias ocasiones que dominarla puede resultar beneficioso tanto en la vida personal como en la profesional.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
19 de noviembre de 2025, 7:11 p. m.
Steve Jobs fue uno de los líderes tecnológicos más importantes.
Steve Jobs fue uno de los líderes tecnológicos más importantes. | Foto: Getty Images

En un mundo donde la tecnología domina la mayoría de los procesos humanos, vale la pena recordar algunas de las lecciones de los líderes más influyentes del sector, como Steve Jobs, cofundador de Apple, quien revolucionó la industria de los dispositivos móviles y otros ámbitos tecnológicos.

A lo largo de su trayectoria profesional, el magnate dejó enseñanzas que hoy siguen vigentes, especialmente en un entorno donde la competencia es cada vez mayor y se vuelve fundamental identificar las habilidades, competencias y aptitudes que permiten destacar.

Steve Jobs
Steve Jobs es reconocido como uno de los innovadores más influyentes. | Foto: Getty Images

Su visión quedó plasmada en la campaña Think Different (Piensa Diferente), narrada por el mismo Jobs en 1997, en la que afirmó que la clave del éxito radica en “hacer cosas diferentes”. En diversas charlas y conferencias, el líder tecnológico reiteró que la capacidad de pensar y actuar de manera distinta puede marcar la diferencia tanto en el ámbito personal como profesional, tal como recuerda el portal CNBC.

Comercial &quot;Piensa Diferente&quot; de Apple 1997 (narrado por Steve Jobs) (subtítulos Español)

Aunque para muchos esta idea puede parecer evidente, lo cierto es que no siempre lo es. En su famoso anuncio, Jobs mencionaba que quienes intentan romper con lo convencional a menudo son vistos como “locos” o “rebeldes”. Sin embargo, esa rebeldía es, en realidad, una fuente invaluable de innovación.

El punto, entonces, consiste en buscar experiencias distintas y no dejarse atrapar por la rutina. Sin embargo, muchas personas no saben cómo lograrlo. Como señalaba Steve Jobs en una de las reflexiones citadas por el medio: “No puedes tener las mismas experiencias que todos los demás; de lo contrario, harás las mismas conexiones”.

Creativo
El entorno global actual exige que las personas desarrollen capacidades que les permitan sobresalir frente a una competencia creciente.na pared de vidrio durante una reunión | Foto: Getty Images/iStockphoto

En ese sentido, una persona puede volverse más inteligente y creativa cuando se permite establecer nuevas conexiones a partir de experiencias diversas, lo que puede conducirla a vivir momentos más enriquecedores. Aunque suene sencillo, en la práctica es común que muchos terminen atrapados en la monotonía del día a día.

Contexto: “Un robot por delincuente”: la polémica propuesta de Elon Musk con la que promete acabar con los robos

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nació la hija de Jessi Uribe y Paola Jara; se revelaron las primeras fotografías desde el hospital

2. Estados Unidos da un respiro a los solicitantes de green card, tras revés judicial sobre las tasas

3. Los restaurantes más populares y queridos por los estadounidenses que cerrarán parte de sus operaciones en 2025

4. Evite sanciones: este es el pico y placa en Medellín para este jueves 20 de noviembre de 2025

5. Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, renuncia a su candidatura presidencial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Steve JobsliderazgoÉxito profesional Inteligencia

Noticias Destacadas

Loeb plantea que la gran pregunta es si 3I/ATLAS es “un cometa raro de un tipo nunca visto” o un objeto tecnológico (posible sonda alienígena).

Tras detectar una señal de radio, Avi Loeb plantea una nueva hipótesis sobre 3l/ATLAS: ¿cometa natural o nave alienígena?

Gracias a esta combinación de diseño reforzado y materiales resistentes, el dispositivo —ya sea un portátil, un monitor o incluso un mini PC— queda firmemente sujeto al mobiliario.

Si su PC no inicia, estas son las nuevas opciones de recuperación de Windows 11 para repararlo en minutos y sin perder sus datos

Redacción Tecnología
Steve Jobs fue uno de los líderes tecnológicos más importantes.

La habilidad que, según Steve Jobs, distingue a las personas altamente exitosas: el punto clave para usarla correctamente

Redacción Tecnología

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.