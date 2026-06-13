Microsoft mueve una pieza clave en Edge que podría cambiar por completo la forma en que navega por internet

Microsoft ha anunciado que su navegador Edge adoptará un ciclo de lanzamiento quincenal a partir de la versión Edge 152, con el objetivo de ofrecer nuevas funciones y mejoras a los usuarios con mayor rapidez, ya que no tendrán que esperar un mes completo para recibir la siguiente actualización.

La velocidad de su conexión wifi podría duplicarse con este sencillo ajuste y superar los 600 Mbps

Hasta ahora, la compañía tecnológica lanzaba actualizaciones del navegador una vez al mes, en las que incorporaba nuevas funciones, mejoras de rendimiento y correcciones de errores. Sin embargo, ahora busca establecer un flujo más constante de innovación.

Microsoft Edge cambiará su ritmo de actualizaciones

En este sentido, Microsoft ha confirmado que Edge pasará a un ciclo de lanzamiento quincenal desde Microsoft Edge 152, cuya versión estable estará disponible el 27 de agosto. Con este cambio, la empresa pretende ofrecer un servicio más ágil para los usuarios que prefieren recibir nuevas funcionalidades de forma continua e “implementarlas cuanto antes”.

Microsoft reducirá a la mitad los tiempos de actualización para ofrecer mejoras más rápidas y constantes. Foto: Getty Images

Así lo ha explicado en un comunicado publicado en su blog oficial, donde también ha precisado que la versión estable extendida recibirá actualizaciones cada cuatro versiones (por ejemplo, 156, 160 y 164). Según detalla la compañía, el intervalo de actualización para esta variante se mantiene en ocho semanas.

No obstante, para las organizaciones que prefieran un ritmo de actualizaciones más pausado y no requieran cambios tan frecuentes, Microsoft continuará ofreciendo la opción Extended Stable, presentada en 2021, que mantiene un ciclo de actualización más prolongado.

Microsoft cambia el ritmo de Edge y apuesta por actualizaciones quincenales. Foto: Getty Images

Por su parte, para los usuarios finales, esta mayor frecuencia en la versión estable se traducirá en cambios más pequeños y constantes, ya que cada actualización incluirá aproximadamente la mitad de contenido nuevo que antes, pero con el doble de frecuencia. De este modo, las mejoras de seguridad también llegarán con mayor rapidez.

La decisión marca un cambio importante en su estrategia de actualización, orientado a acelerar la entrega de nuevas funciones, mejoras de rendimiento y correcciones de seguridad.

*Con información de Europa Press.