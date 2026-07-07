Microsoft se ‘inspira’ de una de las mejores idea de Apple: restaurar el PC desde la nube sin necesidad de técnicos

Microsoft anunció una nueva función para Windows 11 que permitirá recuperar un computador directamente desde la nube, sin necesidad de utilizar una memoria USB, discos de instalación o acudir a un técnico especializado. La herramienta, denominada ‘Cloud rebuild’, busca simplificar el proceso de restauración del sistema operativo cuando el equipo presenta fallos graves o incluso cuando ya no logra iniciar.

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La característica, que por ahora solo está disponible en una versión de prueba para quienes hacen parte del Windows Insider Program, representa uno de los cambios más importantes en el sistema de recuperación de Windows en los últimos años. Además, recuerda a una solución que Apple ofrece desde hace tiempo para sus computadores Mac.

Una restauración completa con solo conexión a internet

La principal novedad de ‘Cloud rebuild’ es que permitirá reinstalar completamente Windows 11 descargando todos los archivos necesarios directamente desde internet. Esto elimina la necesidad de crear una unidad USB de arranque o disponer de una copia previa del sistema operativo.

En el anuncio publicado por la compañía, Microsoft explicó que la nueva herramienta ofrece ventajas frente a la función tradicional de recuperación.

“Al contrario que la función ‘Restablecer este equipo’, la reconstrucción desde la nube descarga tanto la imagen de Windows de destino como los controladores del dispositivo desde Windows Update”.

La nueva función descarga Windows y los controladores automáticamente desde la nube. Foto: Microsoft

Esto significa que el computador podrá descargar automáticamente la versión adecuada del sistema operativo junto con los controladores específicos del equipo, permitiendo que el dispositivo vuelva a funcionar correctamente sin depender del estado en que se encontraba antes de la falla.

Menos dependencia de herramientas externas

Hasta ahora, cuando un computador sufría daños importantes en el sistema operativo, era habitual recurrir a memorias USB de instalación, discos de recuperación o imágenes personalizadas de Windows preparadas previamente.

Con ‘Cloud rebuild’, todo ese proceso cambia. El sistema será capaz de conectarse a internet, descargar una copia limpia de Windows 11 e instalar automáticamente los controladores adecuados para cada componente del equipo.

La nueva opción aparecerá dentro del menú ‘Solucionar problemas’, donde actualmente también se encuentran funciones como ‘Restablecer este equipo’, los puntos de restauración y las opciones avanzadas del sistema.

Gracias a este nuevo método, la recuperación dependerá únicamente de una conexión a internet, facilitando el proceso para usuarios con pocos conocimientos técnicos.

Una función inspirada en Apple

La estrategia de Microsoft guarda similitudes con una herramienta que Apple incorpora desde hace años en sus computadores Mac.

Se trata de ‘Recuperación de macOS a través de internet’, una función que permite reinstalar el sistema operativo descargándolo directamente desde los servidores de la empresa cuando el equipo presenta problemas importantes.

Microsoft adopta una solución similar a la recuperación en línea de los Mac. Foto: Getty Images

Aunque ambas soluciones funcionan sobre plataformas diferentes, el objetivo es prácticamente el mismo: permitir que los usuarios recuperen su computador sin depender de medios físicos o procedimientos complejos.

Esta aproximación busca reducir el tiempo necesario para devolver un equipo a su estado funcional y facilitar la experiencia para quienes no cuentan con asistencia técnica especializada.

Disponible únicamente para usuarios de prueba

Por el momento, Microsoft no ha confirmado la fecha en la que ‘Cloud rebuild’ llegará oficialmente a todos los usuarios de Windows 11.

Actualmente, la función forma parte de una nueva compilación distribuida a través del canal experimental del Windows Insider Program, donde la compañía prueba nuevas características antes de incorporarlas de manera definitiva al sistema operativo.

Como suele ocurrir con este tipo de funciones experimentales, todavía podrían presentarse modificaciones antes de su lanzamiento general.

También cambia el diseño del control de cuentas

La actualización experimental no solo incorpora el nuevo sistema de recuperación. Microsoft también renovó el menú flotante del Control de cuentas de Windows 11.

Según explicó la empresa, la nueva interfaz presenta un diseño más moderno e incorpora una insignia más visible que facilita identificar el estado de la cuenta, los planes disponibles y los beneficios asociados.

Con estas novedades, la compañía continúa modernizando diferentes áreas de Windows 11, apostando por herramientas más sencillas e intuitivas para mejorar la experiencia de los usuarios y reducir la necesidad de recurrir a procesos técnicos durante la recuperación del sistema.

*Con información de Europa Press.