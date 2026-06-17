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Sorpresa en Wall Street: SpaceX destrona a Amazon y amenaza el imperio de Microsoft

El gigante aeroespacial protagonizó una jornada histórica en Wall Street.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

17 de junio de 2026 a las 9:00 p. m.
La salida a bolsa le permitió a SpaceX lograr ganancias millonarias.
La salida a bolsa le permitió a SpaceX lograr ganancias millonarias. Foto: AFP

El gigante aeroespacial estadounidense SpaceX se convirtió el martes por unas horas en la quinta mayor capitalización bursátil del mundo, superando a Amazon y pisándole los talones a Microsoft, antes de retroceder al final de la sesión.

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La acción del grupo con sede en Starbase (Texas) cerró con una subida del 4,83%, con una valoración de 2,642 billones de dólares, en la sexta posición mundial.

SpaceX CEO Elon Musk, displayed on a screen remotely from SpaceX headquarters in Starbase, Texas, speaks before the launch of SpaceX�s initial public offering (IPO) at the Nasdaq MarketSite in New York on June 12, 2026. Elon Musk's SpaceX begins trading on the Nasdaq exchange on Friday with the biggest initial public offering in history expected to make the polarizing entrepreneur the world's first trillionaire. The company priced more than 555 million shares at $135 each in a filing with the US markets regulator on Thursday, placing SpaceX in the top 10 of Wall Street's biggest companies with a valuation of just under $1.8 trillion -- ahead of Tesla, Facebook-owner Meta and Walmart. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Miles de personas compraron acciones de la empresa. Foto: AFP

Amazon recuperó por muy poco su puesto en el top 5, con 2,646 billones. El gigante del comercio electrónico y la computación en la nube necesitó casi treinta años de cotización para alcanzar este nivel de capitalización.

A primera hora del día, SpaceX incluso rozó el umbral simbólico de los 3 billones, con unos 2,95 billones, superando brevemente a Microsoft, cuarta.

“Se debe ante todo al entusiasmo de los inversionistas individuales”, que se enfrenta a un número de acciones disponibles “muy bajo”, ya que no hay “vendedores entre los inversionistas institucionales”, comentó Eric Clark, responsable de inversiones de Accuvest Global Advisors.

El coloso de los chips Nvidia ocupa el primer lugar del ranking, con más de 5 billones de dólares, seguido por Alphabet (Google) y el gigante tecnológico Apple.

Desde su sonada salida a bolsa el viernes, el título de la empresa de Elon Musk se ha disparado cerca de un 50%, impulsado por la demanda de inversionistas tanto individuales como institucionales.

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Muchos de ellos comparten la visión de Elon Musk: un conglomerado multifacético que abarca cohetes, inteligencia artificial (IA), chips, internet por satélite y una red social.

“Hay un auténtico furor por la IA” en los mercados mundiales y “por cualquier grupo que pueda ser uno de los beneficiarios de estos gastos”, comentó a la AFP Steve Sosnick, de Interactive Brokers.

La compañía fue fundada por Elon Musk.
La compañía fue fundada por Elon Musk. Foto: Getty Images

La empresa logró recaudar el viernes 86.000 millones de dólares en su debut en Wall Street, la mayor oferta pública de la historia, muy por delante de los 25.600 millones de dólares obtenidos por la petrolera Saudi Aramco en 2019.

*Con información de AFP.