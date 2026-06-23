Muchos temas quedan pendientes para el nuevo Gobierno y habrá que ver hasta dónde podrá tener posibilidades de ajustar normas que probablemente no compartirá.

Habrá que esperar para saber qué pasará con la reforma pensional que se encuentra en la Corte Constitucional, pendiente de una definición sobre exequibilidad. También, qué rumbo tomarán algunos decretos emitidos, como el que limitó al 30 % la cantidad de los recursos que los fondos de pensiones pueden invertir en el exterior.

Un estudio de la Fiap (Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones) advierte sobre una tendencia que se está posicionando en América Latina, y que estaría planteando un dilema.

“Bajo objetivos de protección del mercado local o de desarrollo financiero nacional, algunos marcos regulatorios de la región han establecido límites normativos que pueden restringir la diversificación internacional de las inversiones de los fondos de pensiones”, advierte la Fiap.

Logo Fiap, Federación Internacional de Fondos de Pensiones. Foto: Fiap web

Hay que recordar que algo así ocurrió con el Colombia, con el decreto emitido este año, el 0369 de 2026, que busca que las AFP canalicen el capital hacia proyectos de infraestructura dentro del país.

Según el estudio de la Fiap, dicho fenómeno se conoce como “sesgo regulatorio hacia activos domésticos” y se trata de “forzar una sobre-ponderación ineficiente de los portafolios, lejos de proteger al trabajador, está perjudicando de manera directa el monto de sus futuras jubilaciones”, advierte la federación.

La Fiap pone sobre el tapete que esa estrategia obliga a los gestores de recursos de los ciudadanos a operar en mercados de capitales estrechos y poco profundos, impidiéndoles alcanzar una combinación óptima de riesgo-retorno. Esto iría en contra de las rentabilidades que deben lograr los fondos, en beneficio de los ahorradores para su vejez.

Las medidas recientes sobre el ahorro pensional pueden tener impacto sobre la tasa de cambio. Foto: Getty Images

“Al no poder diversificar de forma óptima a nivel global, se puede reducir el universo de inversión y afectar la eficiencia riesgo-retorno de los portafolios”, subraya el estudio.