Oxford Economics ve menor riesgo económico para el país tras triunfo de De la Espriella en primera vuelta

El resultado de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta presidencial redujo los riesgos económicos a la baja para Colombia, según un reciente informe de la consultora inglesa Oxford Economics. El candidato de derecha sorprendió al obtener el primer lugar con el 44 por ciento de los votos, mientras Iván Cepeda, del Pacto Histórico, alcanzó el 41 por ciento y será su rival en la segunda vuelta del 21 de junio.

La reacción de los mercados fue positiva. Tras conocerse los resultados, el peso se valorizó 4 por ciento frente al dólar, hasta ubicarse alrededor de 3.550, mientras el rendimiento de los bonos en moneda local a diez años cayó 40 puntos básicos, hasta 12,8 por ciento. Para Oxford Economics, estos movimientos reflejan la expectativa de que el próximo gobierno avance en un proceso de consolidación fiscal que devuelva la deuda pública a una senda más sostenible, aunque con efectos moderadores sobre el crecimiento.

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Un eventual triunfo de De la Espriella estaría alineado con el escenario económico base que tiene Oxford Economics para Colombia. La consultora prevé que una consolidación fiscal reduzca el déficit, estimado en 7 por ciento del PIB este año, y mejore las perspectivas de sostenibilidad de la deuda. Sin embargo, advierte que el Congreso altamente fragmentado obligará a negociar y que el proceso sería lento, con una deuda que seguiría aumentando hasta 2029.

El principal riesgo político para De la Espriella, según el análisis, es su falta de experiencia en cargos públicos (es abogado y empresario) y el hecho de que su partido no cuenta con una bancada fuerte en el Congreso. Esto podría limitar su capacidad para aprobar reformas y lo obligaría a depender de coaliciones y apoyo popular.

Para Oxford Economics, uno de los desafíos de un posible gobierno de Abelardo de la Espriella es que no contaría con una bancada propia fuerte en el Congreso. Foto: COLPRENSA

En materia de crecimiento, Oxford Economics estima que el ajuste fiscal frenaría la actividad económica. El PIB pasaría de crecer 2,9 por ciento este año a 2,5 por ciento en 2027 y 2,1 por ciento en 2028. No obstante, un mayor impulso a la inversión en hidrocarburos podría compensar parcialmente ese efecto, especialmente si se levanta la prohibición de nuevos contratos petroleros adoptada durante el Gobierno Petro.

La firma británica también considera que una acción más firme contra los grupos armados podría favorecer la actividad rural, aunque advierte riesgos de retaliaciones contra civiles y el sector privado. Bajo la política de “paz total”, señala Oxford Economics, estos grupos ampliaron su presencia en varias zonas del país.

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En inflación, la consultora espera que un menor crecimiento y aumentos más moderados del salario mínimo ayuden a contener las presiones de precios. La inflación subiría a 7,2 por ciento al cierre de este año, pero bajaría a 4,7 por ciento al final de 2027. En ese contexto, el Banco de la República mantendría su tasa en 11,25 por ciento hasta iniciar un nuevo ciclo de recortes a comienzos de 2027.

Aunque el escenario de Cepeda perdió fuerza, Oxford Economics no lo descarta. Un triunfo suyo implicaría mayores riesgos fiscales, más presión inflacionaria, un peso más débil y posibles tensiones institucionales por sus críticas al Banco de la República y su propuesta de una eventual constituyente.

Su expectativa se basa en el hecho de que los apoyos políticos pueden cambiar rápidamente, tal como le pasó a Paloma Valencia. La candidata del Centro Democrático salió fortalecida tras la consulta interpartidista, pero tuvo una fuerte caída en las encuestas, en especial en las últimas semanas antes de la primera vuelta.