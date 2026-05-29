El próximo gobierno debe mandar señales para atraer nuevos capitales, más allá de su orientación política: Consejo de Empresas Americanas

A casi tres días de la primera vuelta para elegir al presidente en el periodo 2026-2030, la expectativa de distintos sectores aumenta en el país. Uno de los sectores más atentos es el empresarial y en especial las compañías extranjeras que tienen operación en Colombia.

El Consejo de Empresas Americanas (CEA), organización que reúne a más de 115 compañías estadounidenses con presencia en el país, anticipó su posición y señaló que la discusión electoral debe ser una oportunidad para promover una agenda económica de largo plazo, centrada en estabilidad jurídica, previsibilidad regulatoria, disciplina fiscal, seguridad y diálogo público-privado. Advirtió que estos elementos son determinantes para la llegada de nuevos capitales y para la expansión de las inversiones ya establecidas en Colombia.

Estos son los factores irritantes en la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos

“La inversión extranjera directa depende, ante todo, de la confianza. Más allá de la orientación política del próximo gobierno, las señales en materia de seguridad jurídica, previsibilidad regulatoria, disciplina fiscal, apertura a la inversión y colaboración con el sector privado serán determinantes para atraer nuevos capitales y fortalecer la permanencia de las empresas que ya operan en Colombia”, señaló Ricardo Triana, director ejecutivo del CEA Colombia.

El próximo gobierno definirá el énfasis y el tono de la agenda y anticipó cuáles son los dos escenarios: una administración con prioridades asociadas a transición energética, desarrollo social, acción climática o cooperación territorial podría abrir nuevos espacios de trabajo bilateral en esos frentes. O un gobierno con mayor énfasis en seguridad, promoción de la inversión, estabilidad regulatoria y comercio podría reforzar los pilares tradicionales de la relación con Estados Unidos. “En cualquiera de los escenarios, la fortaleza institucional de la relación bilateral ofrece una base sólida para su continuidad y evolución”, señala el CEA en un pronunciamiento.

La inversión de Estados Unidos en Colombia alcanzó 3.375,4 millones de dólares a septiembre de 2025, lo que representó una caída de 18,4 % frente al mismo periodo de 2024. Foto: Fotomontaje SEMANA

De acuerdo con el Informe de la Evolución de la Balanza de Pagos y de la Posición de Inversión Internacional de 2025, del Banco de la República, la inversión extranjera directa en Colombia se ubicó en 11.469 millones de dólares el año pasado, lo que representó una disminución de 16,1 % frente a los 13.684 millones de dólares registrados en 2024. Por sectores, los servicios financieros y empresariales encabezaron la recepción de inversión extranjera con 3.613 millones de dólares, seguidos por el sector petrolero, con 2.498 millones de dólares, y las industrias manufactureras, con 1.697 millones de dólares.

La inversión de Estados Unidos en Colombia alcanzó 3.375,4 millones de dólares a septiembre de 2025, lo que representó una caída de 18,4 % frente al mismo periodo de 2024. A pesar de esta reducción, Estados Unidos se mantuvo como el principal inversionista extranjero en el país, con una participación cercana al 37 % del total de la IED.

Para el CEA, estas cifras reflejan un menor dinamismo reciente en los flujos de capital, pero no deben interpretarse como una pérdida estructural de relevancia de Colombia para las empresas estadounidenses. La organización señaló que las decisiones de inversión se toman con horizontes de mediano y largo plazo y responden a factores como estabilidad, reglas claras, potencial de crecimiento y condiciones competitivas frente a otros mercados de la región.

El negocio de las flores fortalece su peso en la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos

La organización resaltó que la relación entre Colombia y Estados Unidos seguirá siendo estratégica y de largo plazo, independientemente del resultado electoral. Aseguró que, durante más de 200 años de relación bilateral, ambos países han construido un vínculo sólido en materia de comercio, inversión, seguridad y cooperación, que trasciende los ciclos políticos y constituye una base relevante para el crecimiento económico.

El CEA ha venido expresando preocupaciones, como la estabilidad regulatoria, la seguridad jurídica, la confianza inversionista, la seguridad física y la continuidad operativa, condiciones relevantes para la planeación empresarial. “Si bien estos retos hacen parte de una discusión económica más amplia, adquieren especial importancia en el contexto electoral por su incidencia en las decisiones de inversión de largo plazo”, añade el CEA.

Para el CEA, es vital preservar y fortalecer el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos como uno de los principales activos de la relación bilateral.

En ese sentido, el reto del próximo gobierno será enviar señales claras que permitan recuperar dinamismo en la atracción de inversión. Entre los factores centrales para que Colombia pueda competir con otros destinos de América Latina por nuevos proyectos empresariales están la estabilidad jurídica, la simplificación de trámites, la seguridad en los territorios, la protección de la inversión y la articulación con el sector privado.

Por ejemplo, para el CEA, es vital preservar y fortalecer el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos como uno de los principales activos de la relación bilateral. El acuerdo, vigente desde 2012, ha brindado un marco de reglas claras para el comercio y la inversión, ha facilitado la integración de cadenas productivas y ha ofrecido mayor previsibilidad a las empresas de ambos países. Para la organización, el desafío no es cuestionar este instrumento, sino aprovecharlo mejor, reducir barreras no arancelarias, diversificar la oferta exportadora y fortalecer la competitividad del país.

El TLC ha brindado un marco de reglas claras para el comercio y la inversión, ha facilitado la integración de cadenas productivas y ha ofrecido mayor previsibilidad a las empresas de ambos países. Foto: Getty Images

“El debate electoral debe ser una oportunidad para reafirmar una visión de largo plazo sobre el desarrollo económico de Colombia. El país compite con otros mercados por atraer inversión y, por eso, necesita reglas claras, instituciones confiables y una relación constructiva entre el Estado y el sector privado. La confianza se construye con coherencia, estabilidad y diálogo”, agregó Triana.

Desde la perspectiva del CEA, las oportunidades para Colombia son significativas. La reconfiguración de las cadenas globales de valor, el interés por diversificar destinos de inversión en América Latina y la cercanía estratégica con Estados Unidos pueden convertirse en ventajas para el país si se acompañan de políticas públicas consistentes y de una agenda clara de competitividad.