El dólar inició la cotización de este 29 de mayo en un precio de $3.645, lo que significó una baja de $1 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.646.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.651. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.641. El precio promedio es de $3.647.

Así se mueve el dólar en casas de cambio este viernes, 29 de mayo

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 97,25 millones, registrando además un volumen promedio de 1,369 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de un 0,02 %, llegando a las 98,990 unidades.

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión). Foto: Banco Unión

EE. UU. revisa a la baja el crecimiento del PIB en el primer trimestre mientras la inflación aumenta

La economía de Estados Unidos creció menos de lo estimado inicialmente en el primer trimestre y la inflación alcanzó su nivel más alto en tres años, según datos del gobierno publicados este jueves en un contexto de fuerte impacto de la guerra con Irán.

Las cifras son una señal de alerta sobre las presiones que enfrentan los hogares estadounidenses antes de las elecciones de mitad de mandato. El encarecimiento de la gasolina ajusta presupuestos y se desvanece el impulso de las devoluciones anuales de impuestos.

El Producto Interno Bruto (PIB) de la mayor economía del mundo creció un 1,6 % en proyección anual en el primer trimestre (la tasa a 12 meses de mantenerse las condiciones al momento de la medición).

Analdex alerta por bloqueo en importaciones ante retrasos del MinJusticia

Los datos del Departamento de Comercio dan cuenta así de una cifra inferior a la estimación de 2 % anunciada el mes pasado.

Los analistas esperaban que la tasa se mantuviese sin cambios, según el consenso de MarketWatch.

“El PIB real se revisó a la baja en 0,4 puntos porcentuales respecto a la estimación preliminar, lo que refleja principalmente revisiones a la baja de la inversión y el gasto de los consumidores”, resumió el Departamento de Comercio.

La expansión del PIB, en tanto, se debe principalmente a las inversiones en equipos y en propiedad intelectual, gastos vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

En cambio, las inversiones en el sector inmobiliario retrocedieron fuertemente.

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso. Foto: El País

Los analistas han advertido sobre la dependencia de la economía estadounidense del sector de la IA, mientras el consumo se resiente por el impacto de la guerra en los precios de la energía.

“Nuevos datos mostraron que el gasto en servicios, particularmente en servicios médicos, cayó, y que los inventarios empresariales se redujeron más de lo estimado anteriormente”, explicó el economista Michael Pearce, de Oxford Economics.

Las revisiones a la baja del gasto de los consumidores en el primer trimestre, junto con una caída en abril, “apuntan a un consumidor bajo presión”, añadió.