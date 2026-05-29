Así se mueve el dólar en casas de cambio este viernes, 29 de mayo

El dólar estadounidense es la moneda de reserva más importante del mundo porque domina el comercio internacional, fija el precio de materias primas globales como el petróleo y sirve como activo de refugio seguro para los inversores durante periodos de incertidumbre económica.
Durante los últimos días, la moneda americana ha fluctuado de manera volátil, impulsándose a la baja, lo que ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores, que buscan aprovechar los movimientos de la moneda para generar mayores rentabilidades.
Es por ello que muchos buscan adquirir dólares físicos a través de casas de cambio, que son establecimientos predilectos para este tipo de transacciones, dado que permiten comprar y vender dólares sin tantos trámites y papeleos. Simplificando el proceso sustancialmente.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este viernes
Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 29 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,600.40 y de venta de $3,709.80.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea analizar los valores del dólar en las principales ciudades, tenga en cuenta este cuadro:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,643
|3,731
|88
|Cali
|3,540
|3,745
|205
|Cartagena
|3,500
|3,720
|220
|Cúcuta
|3,670
|3,710
|40
|Medellín
|3,578
|3,685
|107
|Pereira
|3,610
|3,710
|100
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|jueves 28 de mayo de 2026
|3600.4
|3709.8
|3631.57
|Miércoles 27 de mayo de 2026
|3586.4
|3695.2
|3644.47
|martes 26 de mayo de 2026
|3589.4
|3692.6
|3667.06
|lunes 25 de mayo de 2026
|3590
|3693.2
|3667.06
|domingo 24 de mayo de 2026
|3591.4
|3697.2
|3667.06
|sábado 23 de mayo de 2026
|3590.4
|3699.8
|3667.06
|viernes 22 de mayo de 2026
|3595.6
|3701.8
|3701.37
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Amerikan Cash
|3,650
|3,715
|65
|Cambios Kapital
|3,650
|3,700
|50
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,640
|3,700
|60
|Latin Cambios
|3,640
|3,710
|70
|Miss Money Cambios
|3,650
|3,710
|60
|Money Cambios WC
|3,600
|3,750
|150
Antes de realizar cualquier transacción, es importante saber que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que los establecen según el comportamiento de la oferta y la demanda.
Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.