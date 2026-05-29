Así se mueve el dólar en casas de cambio este viernes, 29 de mayo

El dólar estadounidense es la moneda de reserva más importante del mundo porque domina el comercio internacional, fija el precio de materias primas globales como el petróleo y sirve como activo de refugio seguro para los inversores durante periodos de incertidumbre económica.

Durante los últimos días, la moneda americana ha fluctuado de manera volátil, impulsándose a la baja, lo que ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores, que buscan aprovechar los movimientos de la moneda para generar mayores rentabilidades.

El comportamiento del dólar sigue generando atención por su impacto en distintos sectores. Foto: Adobe Stock

Es por ello que muchos buscan adquirir dólares físicos a través de casas de cambio, que son establecimientos predilectos para este tipo de transacciones, dado que permiten comprar y vender dólares sin tantos trámites y papeleos. Simplificando el proceso sustancialmente.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este viernes

Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 29 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,600.40 y de venta de $3,709.80.

Analdex alerta por bloqueo en importaciones ante retrasos del MinJusticia

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar los valores del dólar en las principales ciudades, tenga en cuenta este cuadro:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,643 3,731 88 Cali 3,540 3,745 205 Cartagena 3,500 3,720 220 Cúcuta 3,670 3,710 40 Medellín 3,578 3,685 107 Pereira 3,610 3,710 100

La cotización del dólar mantiene expectativa entre consumidores, empresarios e inversionistas. Foto: Universal Images Group via Getty

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM jueves 28 de mayo de 2026 3600.4 3709.8 3631.57 Miércoles 27 de mayo de 2026 3586.4 3695.2 3644.47 martes 26 de mayo de 2026 3589.4 3692.6 3667.06 lunes 25 de mayo de 2026 3590 3693.2 3667.06 domingo 24 de mayo de 2026 3591.4 3697.2 3667.06 sábado 23 de mayo de 2026 3590.4 3699.8 3667.06 viernes 22 de mayo de 2026 3595.6 3701.8 3701.37

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

Las reformas tributarias de los 3 candidatos más opcionados a ganar la Presidencia de Colombia

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,650 3,715 65 Cambios Kapital 3,650 3,700 50 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,640 3,700 60 Latin Cambios 3,640 3,710 70 Miss Money Cambios 3,650 3,710 60 Money Cambios WC 3,600 3,750 150

Antes de realizar cualquier transacción, es importante saber que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que los establecen según el comportamiento de la oferta y la demanda.

El dólar vuelve a ser tema de análisis por sus recientes movimientos en el mercado. Foto: El País

Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.