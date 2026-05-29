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Así se mueve el dólar en casas de cambio este viernes, 29 de mayo

Las variaciones del dólar impactan distintos mercados, como el de las casas de cambio.

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Redacción Semana
29 de mayo de 2026 a las 6:42 a. m.
El dólar continúa siendo uno de los indicadores económicos más importantes del momento.
El dólar continúa siendo uno de los indicadores económicos más importantes del momento. Foto: Adobe Stock

El dólar estadounidense es la moneda de reserva más importante del mundo porque domina el comercio internacional, fija el precio de materias primas globales como el petróleo y sirve como activo de refugio seguro para los inversores durante periodos de incertidumbre económica.

Durante los últimos días, la moneda americana ha fluctuado de manera volátil, impulsándose a la baja, lo que ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores, que buscan aprovechar los movimientos de la moneda para generar mayores rentabilidades.

Dolar Dolár
El comportamiento del dólar sigue generando atención por su impacto en distintos sectores. Foto: Adobe Stock

Es por ello que muchos buscan adquirir dólares físicos a través de casas de cambio, que son establecimientos predilectos para este tipo de transacciones, dado que permiten comprar y vender dólares sin tantos trámites y papeleos. Simplificando el proceso sustancialmente.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este viernes

Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 29 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,600.40 y de venta de $3,709.80.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar los valores del dólar en las principales ciudades, tenga en cuenta este cuadro:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6433,73188
Cali3,5403,745205
Cartagena3,5003,720220
Cúcuta3,6703,71040
Medellín3,5783,685107
Pereira3,6103,710100
The dollar registered an increase of 1.16% and closed at R$5.518 this Wednesday July 26th, its highest nominal value since January 18, 2022, in a session of generalized advance of the American currency against other currencies abroad. The movement was accelerated by speeches by President Luiz Inacio Lula da Silva (PT) about Brazil's fiscal situation. (Photo by: Faga Almeida/UCG/Universal Images Group via Getty Images)
La cotización del dólar mantiene expectativa entre consumidores, empresarios e inversionistas. Foto: Universal Images Group via Getty

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
jueves 28 de mayo de 20263600.43709.83631.57
Miércoles 27 de mayo de 20263586.43695.23644.47
martes 26 de mayo de 20263589.43692.63667.06
lunes 25 de mayo de 202635903693.23667.06
domingo 24 de mayo de 20263591.43697.23667.06
sábado 23 de mayo de 20263590.43699.83667.06
viernes 22 de mayo de 20263595.63701.83701.37

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

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NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,6503,71565
Cambios Kapital3,6503,70050
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6403,70060
Latin Cambios3,6403,71070
Miss Money Cambios3,6503,71060
Money Cambios WC3,6003,750150

Antes de realizar cualquier transacción, es importante saber que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que los establecen según el comportamiento de la oferta y la demanda.

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
El dólar vuelve a ser tema de análisis por sus recientes movimientos en el mercado. Foto: El País

Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.