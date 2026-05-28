Dólar amanece a la baja en Colombia: precio oficial de este 28 de mayo

El dólar inició la cotización de este 28 de mayo en un precio de $3.625, lo que significó una baja de $6 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.631.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.636. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.621. El precio promedio es de $3.630.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 10,50 millones, registrando además un volumen promedio de 308,823 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de un 0,01 %, llegando a las 99,142 unidades.

El dólar se encuentra en alta volatilidad en el mercado. Foto: Universal Images Group via Getty

Wall Street cierra al alza, pero modera su optimismo

La Bolsa de Nueva York cerró ligeramente al alza el miércoles, mostrando un optimismo más moderado que la víspera sobre la posibilidad de la firma de un acuerdo de paz en Oriente Medio.

Los tres principales índices del mercado estadounidense alcanzaron nuevos máximos históricos. El Dow Jones ganó un 0,36 % hasta los 50.644,28 puntos, el índice Nasdaq avanzó un 0,07 % hasta los 26.674,73 puntos y el S&P 500 sumó un 0,02 % hasta los 7.520,36 puntos.

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En las últimas semanas, “el mercado ha recorrido un largo camino; en ausencia de datos o de acontecimientos importantes, estamos asistiendo a una ligera pausa”, dijo a la AFP Angelo Kourkafas, de Edward Jones.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró el miércoles que no estaba “satisfecho” con las propuestas iraníes, mientras que Teherán consideró poco probable la reanudación de las hostilidades.

La televisión iraní informó el miércoles de un esbozo del protocolo de acuerdo que se está negociando, desmentido posteriormente por la Casa Blanca, que lo considera “una invención total”.

Wall Street cierra al alza pero modera su optimismo. Foto: AFP

Aun así, los precios del petróleo cayeron más de un 5 % el miércoles, y el barril estadounidense WTI volvió a un nivel que no se veía desde abril.

Kourkafas ve en ello una señal “alentadora”, que permite en particular reducir los temores inflacionistas.