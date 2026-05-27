CDT o cuenta remunerada: la decisión financiera que cada vez más colombianos evalúan para ahorrar

La forma en que los colombianos administran sus ahorros está cambiando. En un entorno marcado por inflación, tasas de interés todavía elevadas y mayor digitalización financiera, cada vez más personas evalúan si les conviene mantener su dinero en una cuenta remunerada o destinarlo a un CDT para obtener mayores rendimientos.

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La decisión no es menor. Según cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia con corte a febrero de 2026, en el país existen más de 94,1 millones de depósitos de ahorro y más de 3,4 millones de CDT en manos de personas naturales.

El crecimiento de estos productos refleja cómo el ahorro volvió a ganar relevancia dentro de las finanzas personales, especialmente después de años marcados por inflación alta, incremento del costo de vida y mayor incertidumbre económica.

Precisamente, Pibank presentó un análisis sobre las diferencias entre ambos productos financieros y los factores que deberían tener en cuenta los usuarios antes de tomar una decisión de ahorro.

Expertos del sector señalan que la elección entre un CDT y una cuenta remunerada no depende únicamente de la rentabilidad ofrecida por las entidades financieras. Factores como liquidez, facilidad de acceso al dinero, objetivos financieros y hábitos de ahorro empiezan a tener un peso cada vez mayor en las decisiones de los usuarios.

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De acuerdo con Cristal Idárraga, directora de Pibank, las personas deberían analizar no solo la tasa de interés sino también qué tan fácil resulta administrar los recursos y mantener el ahorro de manera constante en el tiempo.

La liquidez y los hábitos de ahorro son claves para elegir un producto financiero. Foto: Getty Images

Las cuentas remuneradas aparecen como una de las alternativas que más han ganado espacio durante los últimos años, especialmente entre usuarios que priorizan liquidez inmediata y acceso flexible a sus recursos. Este tipo de producto permite generar rendimientos sin necesidad de inmovilizar el dinero durante largos períodos.

Según el análisis, estas cuentas pueden ser especialmente útiles para quienes están construyendo un fondo de emergencia, ahorrando para objetivos de corto plazo o simplemente quieren mantener disponibilidad frente a gastos imprevistos.

La digitalización también ha cambiado la manera en que los usuarios eligen productos financieros. Actualmente, varias entidades permiten abrir cuentas y CDT completamente en línea, eliminando trámites presenciales, documentos físicos y montos mínimos de apertura.

En el caso de Pibank, la entidad ofrece una cuenta remunerada con rentabilidad del 11 % efectivo anual bajo un modelo 100 % digital, mientras que su CDT digital alcanza una tasa del 13 % efectivo anual.

Los CDT, por su parte, siguen siendo una herramienta atractiva para quienes tienen metas financieras de mediano y largo plazo y pueden dejar inmovilizado su dinero durante un período determinado a cambio de una rentabilidad previamente definida.

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El informe señala que estos productos suelen ajustarse mejor a personas que ya cuentan con un fondo de emergencia, buscan diversificar estrategias de ahorro o tienen claridad sobre objetivos financieros futuros.

Además de la rentabilidad, la facilidad de uso, la transparencia y la experiencia digital están ganando cada vez más relevancia dentro del sector financiero, especialmente entre usuarios jóvenes y personas que empiezan a construir hábitos de ahorro.