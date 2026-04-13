Finanzas
Cambio en el sistema financiero colombiano que ayudaría a las personas que buscan un CDT
Elegir entre una u otra entidad para un CDT a veces es tarea compleja, sin embargo con este cambio sería mucho más fácil comparar para tomar una mejor decisión.
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13 de abril de 2026, 9:46 a. m.
Cambio en el sistema financiero ayudaría a los clientes Foto: Getty Images/iStockphoto
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