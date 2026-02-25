Finanzas

Lanzan aplicación para que los colombianos puedan identificar patrones de consumo y detectar gastos innecesarios

La aplicación incorpora nuevas actualizaciones basadas en inteligencia artificial que permiten a los usuarios automatizar la clasificación de sus gastos, organizar sus facturas electrónicas y obtener recomendaciones personalizadas para mejorar sus hábitos financieros.

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 2:43 p. m.
La IA señala que pagar en efectivo reduce compras impulsivas y favorece la planificación financiera.
La IA señala que pagar en efectivo reduce compras impulsivas y favorece la planificación financiera.
