Finanzas personales

¿Cómo saber si tiene algún beneficio con el Sisbén en junio? Este es el paso a paso a seguir

Miles de personas son beneficiarias de diversos programas.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

1 de junio de 2026 a las 7:58 p. m.
Afiliados del Sisbén podrían contar con beneficios en junio.
Afiliados del Sisbén podrían contar con beneficios en junio. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Sisben)
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