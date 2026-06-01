Finanzas personales
¿Cómo saber si tiene algún beneficio con el Sisbén en junio? Este es el paso a paso a seguir
Miles de personas son beneficiarias de diversos programas.
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1 de junio de 2026 a las 7:58 p. m.
Afiliados del Sisbén podrían contar con beneficios en junio. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Sisben)
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