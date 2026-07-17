Jhon Jáder Durán cae parado: llegó nueva oferta y firmaría con un bicampeón de Champions

Justo cuando todo estaba adelantado para llegar a Galatasaray, la carrera de Jhon Jader Durán toma otro rumbo inesperado. El delantero antioqueño esta cerca de mudarse a Portugal para compartir camerino con Richard Ríos.

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Al-Nassr ya le informó que debe buscar equipo y su representante está negociando otro préstamo con opción de compra. La principal dificultad es el alto salario que devenga Durán y que pocos clubes de Europa pueden asumir.

Para solucionar ese problema hay dos caminos: rescindir el contrato en Arabia Saudita o lograr que la directiva del Al-Nassr cubra el mayor porcentaje de sus ingresos anuales.

Jhon Jáder Durán, delantero colombiano que pertenece a Al-Nassr Foto: NurPhoto via AFP

Jhon Jáder Durán a Benfica

Benfica se lanzó con todo por el fichaje de Jhon Jáder Durán y mantiene conversaciones activas con su representante para concretar el acuerdo en los próximos días.

Mário Branco, director deportivo del conjunto portugués, está al frente de la negociación por Durán. Según apunta el diario Récord, el directivo ya emprendió su viaje rumbo a Arabia Saudita para sellar los últimos detalles del negocio en condición de préstamo.

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"Benfica ha iniciado conversaciones para fichar a Jhon Durán del Al Nassr, las negociaciones están en marcha. También se llevaron a cabo conversaciones directas con el entorno del jugador sobre un posible traspaso", confirmó el periodista Fabrizio Romano.

A diferencia de Porto, en Benfica solo ha habido cuatro colombianos en la historia: Jorge Bermúdez, Guillermo Celis, Yony González y actualmente Richard Ríos.

Las águilas están empezando una nueva era tras la salida de José Mourinho al Real Madrid. Hace unos días confirmaron a Marco Silva como su nuevo entrenador, quien llega procedente del Fulham de la Premier League.

Chao Galatasaray, hola Benfica

Jhon Jáder Durán se encuentra ante una nueva oportunidad de callar críticas y cumplir sus objetivos en el ámbito deportivo. Hace pocos días estaba sonando con fuerza para llegar a Galatasaray, pero las negociaciones se estancaron por los recuerdos que dejó cuando jugaba en Fenerbahce.

La opción de volver a Al-Nassr ni siquiera estaba contemplada. El equipo saudí no cuenta con Durán dentro de su nómina de jugadores y el colombiano tampoco está interesado en volver a Medio Oriente para la próxima temporada.

Benfica aparece en su panorama como una luz de esperanza, luego de quedarse por fuera de la convocatoria de Néstor Lorenzo al Mundial 2026. Aunque prefirió no hacer comentarios al respecto de la Selección Colombia, muchos hinchas le escribieron en comentarios que hizo falta en el frente de ataque.

Luis Javier Suárez sería su gran rival por la tabla de goleadores de la liga portuguesa, un pulso que seguramente mantendrá al tanto al cuerpo técnico de la Tricolor.